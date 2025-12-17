【牛角】『厳選!黒毛和牛盛り』発売 / 2025年新発売の麺メニュー3品の中で最も人気だったのは?【広報に聞く】

焼肉チェーンの牛角は年末年始向けの商品として、『厳選!黒毛和牛盛り』(税込4,158円)を販売する。販売期間は12月17日〜2026年1月12日。

「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4部位をセットにした一皿で、単品合計で税込4,862円の肉を、量を変えずに税込4,158円で提供する。

『厳選!黒毛和牛盛り』の発売にともない、都内店舗でメディア向け試食会が開かれた。牛角を展開する株式会社レインズインターナショナル、広報部課長の安田悠平氏に話を聞いた。

『厳選!黒毛和牛盛り』について安田氏は、「黒毛和牛3〜4人前(310g)での提供で、和牛の華やかさとボリュームの大きさが、忘新年会などの年末年始のハレの日需要に応える一皿となっている。私自身、牛角の店長をやっていたが、元日の1月1日からご家族でご来店してくださる方も多いことが印象的だった。『厳選!黒毛和牛盛り』は去年も販売したが、高価格帯の商品にも関わらず注文が多かった。単品で注文するよりもお得なので、この機会に黒毛和牛を楽しんでほしい」と語った。

〈『厳選!黒毛和牛盛り』で提供される4部位の特徴〉

◆「黒毛和牛カルビ」

ジューシーな脂の旨味と、和牛ならではの深みのある味わいが特徴。

「黒毛和牛カルビ」

◆「黒毛和牛上カルビ」

トモバラとも呼ばれる部位を使った上カルビ。きめ細やかなサシが魅力で、上質な脂が舌の上でとろける味わい。

「黒毛和牛上カルビ」

◆「黒毛和牛ゲタカルビ」

中落ちとも呼ばれる部位。牛1頭から少量しか取れない、アバラの骨と骨の間の肉。骨の髄から出る旨味を含んだ濃厚な味わいが特徴。

「黒毛和牛ゲタカルビ」

◆「黒毛和牛うらハラミ」

ハラミに隣接する「うらハラミ」。ハラミとカルビの良いとこどりの味わい。脂はしつこくなく、それでいて満足感も高い一皿で、大人世代にもおすすめ。

「黒毛和牛うらハラミ」

〈牛角の麺メニューで人気No.1は?〉

ところで、牛角といえば焼肉だけではなく、豊富なサイドメニューも人気だ。期間限定商品、麺類、デザートなど、多彩なメニューで楽しませてくれる。筆者も牛角のサイドメニューのファンの一人。とくに、冷麺などの麺メニューが好きで、牛角では麺類をなにか一つ、いつも注文してしまう。

牛角で人気なのはどの麺か。2025年に新発売された3品を含む、現在販売中の麺メニュー6品について、安田氏に話を聞いた。

現在販売中の麺メニューは次の6品(価格はすべて税込)。

◆牛角冷麺

レギュラー:858円

ハーフ:528円

◆梅しそ冷麺

レギュラー:880円

ハーフ:550円

◆石鍋ごまねぎ塩ラーメン

レギュラー:748円

ハーフ:495円

◆宝華監修 牛角油そば(2025年新発売)

748円

◆旨辛にんにくラーメン(2025年新発売)

レギュラー:858円

ハーフ:528円

◆本格麻辣湯スープ(2025年新発売)

638円

牛角 麺メニュー１

牛角 麺メニュー２

まず、牛角の麺メニューの中で人気No.1は「牛角冷麺」だという。さっぱりとした味わいが焼肉を食べた後にちょうどよく、相性の良さから不動の人気だ。「梅しそ冷麺」も同様の理由で人気。梅としそが入ることで更にさっぱり感がアップし、常連はこちらを頼む人の方が多いそう。

「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」は根強いファンが多く、メニューに残り続けるロングセラー。今ではメニュー表に「牛角名物、〆の大定番!」と書かれるほどだ。

〈2025年の新発売ラーメン3品の中で一番人気だったのは?〉

「牛角油そば」、「旨辛にんにくラーメン」、「本格麻辣湯スープ」の3品は2025年に新登場した麺メニューだ。

3品の売れ行きを聞いたところ、「牛角油そば」が圧倒的な一番人気だったという。宝華監修ということもあってか、発売直後からSNSなどでも話題になり、出数が伸びたという。濃すぎずさっぱりめの味付けにしたことで、焼肉を食べた後でも重くない味わいが特徴だ。

牛角油そば

濃厚旨辛にんにくラーメン

筆者が実際に3品を食べてみて、最もおいしいと思ったのは「本格麻辣湯スープ」だ。具材は春雨、豚バラ、レタス、玉ねぎ、にんにく、ねぎ。ハーフサイズの提供であることと、麺が春雨であることから、焼肉を食べた後でも重くない。

また、唐辛子と花椒を効かせた旨辛仕立てのスープもクセになる味わいだ。辛すぎず、スパイスがふわっと香るバランスが良く、どこかホッとする味わいでもあった。

本格麻辣湯スープ

味のバランスについて聞いたところ、本格的な麻辣湯を食べ慣れている人からは「刺激が足りない」などの厳しい評価もあったそうだが、牛角の客層を考えて本格的な味わいを追求するよりも、日本人の舌に親しみやすい味わいにしたという。

安田氏は「東京ではたくさんのお店が定着し、当たり前になった油そばや麻辣湯も、地方では専門店ができず、まだ食べたことがないという人もいる。全国チェーンの牛角で出すことで、楽しんでもらえれば」とコメントした。

「牛角油そば」、「旨辛にんにくラーメン」、「本格麻辣湯スープ」の3品は2026年の春頃までは販売を継続する。その後の販売終了時期は未定だ。