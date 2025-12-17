田村淳、豪華別荘を購入 巨大プールでの写真に「高級ホテルみたい」「想像以上の広さ」と反響
【写真】52歳大物タレント「高級ホテルみたい」巨大プール付き豪華別荘公開
◆田村淳、別荘での親子ショット公開
田村は、山々に囲まれた豊かな自然を背景に、ゴーグルをつけた娘2人と一緒に広々としたプールに入っている親子ショットを公開。「パパとママがこの別荘を買ったのは、家族で楽しい時間を過ごすためです」と別荘でのショットであることを明かしつつ別荘を購入した意図を記し、「大人になっていくと友達との時間が増えていくと思うけれど…年に1度でいいからこの別荘での時間をパパとママにください」と娘たちへのメッセージを綴っている。
◆田村淳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「娘さんたちへの愛情の深さに感動」「高級ホテルみたい」「想像以上の広さ」「素敵な別荘」「娘さんたち幸せですね」などと反響が寄せられている。
田村は、2013年に一般女性との結婚を発表。2016年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
