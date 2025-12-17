【冬季限定】人気「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」今年も登場、 山のようなチーズがとろける …ほか2品も【東京たらこスパゲティ】

たらこスパゲティ専門店「東京たらこスパゲティ」は、12月17日から冬季メニュー3品の販売を全店で開始した。

取扱い商品は、「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」、「4種のたらことお出汁のスパゲティ」、「たらこと生クリームの濃厚ソース」の3種。

2023年に初登場した「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」は、ふわふわな削りたてチーズが山のようにスパゲッティを覆うビジュアルと、溶けだしたチーズのクリーミーな味わいで好評を博した。2024年にも再登場し、年間の期間限定メニューの中で一番人気を得たという。今年も期間限定メニューとして販売する。

「東京たらこスパゲティ」は、とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングスの子会社である、フィルドテーブルが手がけるチェーン店。2020年に東京･渋谷に1号店を出店して以来、都内を中心に計5店舗を運営している(2025年12月17日時点)。

ラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈冬季メニュー ラインアップ〉

◆「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」1,320円

生クリーム仕立てのコク深いたらこスパゲティの上に、削りたてのふわふわチーズをたっぷりトッピングしたもの。山盛りのチーズはスパゲティと絡み合うことで徐々に溶け、さらに濃厚でクリーミーなソースに変化するとしている。

「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」今年も登場

「削りたてチーズの雪山たらこスパゲティ」

◆「4種のたらことお出汁のスパゲティ」1,430円

丸ごと1本の生たらこ、炙りたらこ、たらこと昆布の旨煮、生パスタに絡ませたばらこと、4種のたらこの異なる食感や味わいを楽しめるメニュー。出汁スープ付で、出汁をかけてスープスパゲティとしても食べられる。

「4種のたらことお出汁のスパゲティ」

◆「たらこと生クリームの濃厚ソース」1,210円

生クリームを使用した濃厚なたらこクリームのスパゲティ。特製ソースがもちもちの生パスタによく絡むという。卓上の赤山椒をかけることで、キリっとした風味が加わり、味の変化も楽しめるとしている。

「たらこと生クリームの濃厚ソース」

【販売開始日】2025年12月17日(水)

【販売店舗】渋谷店 / 原宿表参道店 / 南池袋店 / 吉祥寺店 / 横浜店

「東京たらこスパゲティ」原宿表参道店 外観

■「東京たらこスパゲティ」店舗一覧ページ