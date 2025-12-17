デート相手が思わず許してしまう「遅刻謝罪LINE」９パターン
遅刻で女性を怒らせ、デートしょっぱなから険悪ムード…なんて経験はありませんか？ 遅刻をするときは、相手にどんな連絡をするかが大事です。『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に、「デート相手が思わず許してしまう『遅刻謝罪LINE』９パターン」を紹介します。
【１】「あと○分で着くから」と、待ち時間がハッキリわかるLINE
「それに合わせて時間をつぶせるから」（２０代女性）というように、待ち時間を有効に使えるため、到着時刻を知らせてほしいとの声がありました。このとき、サバを読んで到着までを少なく申告すると、もっと怒りを買う可能性があるので、時間は正確に伝えましょう。
【２】「おわびに何すればいい？」と、必死さがかわいいLINE
「『なんでもするから許してー』とかって言われると『かわいいなー』と思っちゃう」（２０代女性）と、一生懸命遅刻を挽回しようとする姿に、女性はキュンとするようです。「待たせたぶん楽しませるよ！」と宣言して、その日はめいっぱい女性にやさしくしてはいかがでしょう。
【３】「寒いから（暑いから）どこかに入ってて」と相手の体調を気づかうLINE
「外で待つほうの身になって考えられる人は、基本やさしい人なんだろうなと思う」（２０代女性）というように、女性の体を気づかう態度が大切なようです。待ち合わせ場所に着いたとき、夏なら冷えた飲み物、冬ならカイロを手渡すと、さらに好印象かもしれません。
【４】「楽しみで眠れなかった」と、会いたかった気持ちを感じるLINE
「眠れないほど楽しみにしてくれたなんて感激」（１０代女性）というように、デートにワクワクし過ぎて寝坊してしまったのなら、女性は笑って許してくれるようです。初めてのデートなら有効な言い訳ですが、長い付き合いの彼女には通用しないかもしれません。
【５】「本当にごめん！」と、何はさておき最初に謝るLINE
「言い訳などせずに、ただ素直に謝ってもらえればＯＫ」（２０代女性）というように、まずは潔く謝ることが大事なようです。「聞いてもいないのに、言い訳をグチグチ並べられたらイラッとする」（２０代女性）という意見もあります。くれぐれも嘘はやめましょう。
【６】「急いで行くから！」と誠意が伝わるLINE
「『１分でも早く着けるように頑張る』とか、焦っているのが伝わるならＯＫ」（１０代女性）と、待たせていることへの罪悪感が読み取れればいいようです。女性が待つ場所めがけて走っていき、「ごめん！」と抱きしめると満足してくれるかもしれません。
【７】「あとで好きなものおごるから！」と、遅刻へのフォローがあるLINE
「『ごめん』だけより誠意が感じられるから」（２０代女性）と、おごることで、女性は反省の気持ちを感じてくれるようです。金欠だとしても「次は豪華なのをごちそうするから、今日はこれで勘弁して」と、アイス１本でもいいので何かごちそうするといいでしょう。
【８】「渋滞してて…」と、仕方がないと納得できるLINE
「事故渋滞とかだと予測できないし」（２０代女性）というように、仕方のない理由があれば、それを女性にハッキリと伝えたほうがいいようです。ただし理由は何であれ、「ごめんね」という謝罪の言葉は必ず付けて、開き直るのだけはやめましょう。
【９】「オシャレに時間がかかって」と、デートへの気合を感じるLINE
「私のために頑張ってくれたことが嬉しい」（１０代女性）と、男性がオシャレをしてくれると、遅刻も許せるようです。ただし、女性に「どこが？」と思われてはお終い。首にストールを巻くだけでも変化が付くので、もしもの時に備えてバッグに１枚、忍ばせておくのはいかがでしょう。
ほかにどんな「デート相手が思わず許してしまう『遅刻謝罪LINE』」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）
【１】「あと○分で着くから」と、待ち時間がハッキリわかるLINE
「それに合わせて時間をつぶせるから」（２０代女性）というように、待ち時間を有効に使えるため、到着時刻を知らせてほしいとの声がありました。このとき、サバを読んで到着までを少なく申告すると、もっと怒りを買う可能性があるので、時間は正確に伝えましょう。
「『なんでもするから許してー』とかって言われると『かわいいなー』と思っちゃう」（２０代女性）と、一生懸命遅刻を挽回しようとする姿に、女性はキュンとするようです。「待たせたぶん楽しませるよ！」と宣言して、その日はめいっぱい女性にやさしくしてはいかがでしょう。
【３】「寒いから（暑いから）どこかに入ってて」と相手の体調を気づかうLINE
「外で待つほうの身になって考えられる人は、基本やさしい人なんだろうなと思う」（２０代女性）というように、女性の体を気づかう態度が大切なようです。待ち合わせ場所に着いたとき、夏なら冷えた飲み物、冬ならカイロを手渡すと、さらに好印象かもしれません。
【４】「楽しみで眠れなかった」と、会いたかった気持ちを感じるLINE
「眠れないほど楽しみにしてくれたなんて感激」（１０代女性）というように、デートにワクワクし過ぎて寝坊してしまったのなら、女性は笑って許してくれるようです。初めてのデートなら有効な言い訳ですが、長い付き合いの彼女には通用しないかもしれません。
【５】「本当にごめん！」と、何はさておき最初に謝るLINE
「言い訳などせずに、ただ素直に謝ってもらえればＯＫ」（２０代女性）というように、まずは潔く謝ることが大事なようです。「聞いてもいないのに、言い訳をグチグチ並べられたらイラッとする」（２０代女性）という意見もあります。くれぐれも嘘はやめましょう。
【６】「急いで行くから！」と誠意が伝わるLINE
「『１分でも早く着けるように頑張る』とか、焦っているのが伝わるならＯＫ」（１０代女性）と、待たせていることへの罪悪感が読み取れればいいようです。女性が待つ場所めがけて走っていき、「ごめん！」と抱きしめると満足してくれるかもしれません。
【７】「あとで好きなものおごるから！」と、遅刻へのフォローがあるLINE
「『ごめん』だけより誠意が感じられるから」（２０代女性）と、おごることで、女性は反省の気持ちを感じてくれるようです。金欠だとしても「次は豪華なのをごちそうするから、今日はこれで勘弁して」と、アイス１本でもいいので何かごちそうするといいでしょう。
【８】「渋滞してて…」と、仕方がないと納得できるLINE
「事故渋滞とかだと予測できないし」（２０代女性）というように、仕方のない理由があれば、それを女性にハッキリと伝えたほうがいいようです。ただし理由は何であれ、「ごめんね」という謝罪の言葉は必ず付けて、開き直るのだけはやめましょう。
【９】「オシャレに時間がかかって」と、デートへの気合を感じるLINE
「私のために頑張ってくれたことが嬉しい」（１０代女性）と、男性がオシャレをしてくれると、遅刻も許せるようです。ただし、女性に「どこが？」と思われてはお終い。首にストールを巻くだけでも変化が付くので、もしもの時に備えてバッグに１枚、忍ばせておくのはいかがでしょう。
ほかにどんな「デート相手が思わず許してしまう『遅刻謝罪LINE』」があるでしょうか。みなさんの意見をお待ちしています。（徳永幸子）