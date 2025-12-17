BTS・JUNG KOOKと熱愛説浮上のaespa・ウィンター、沈黙続くなか自撮り写真で近況公開

aespaのウィンターが近況を伝えた。

【画像】JUNG KOOKとウィンターに熱愛説、“3つの根拠”

ウィンターは12月16日、ファン交流プラットフォーム「Bubble」を通じて、「おやすみ」という短いメッセージとともに、2枚の写真を公開した。

写真の中でウィンターは、オフショルダードレスを着用し、鏡越しのセルフィーを撮影しており、まるでプリンセスのようなビジュアルを披露している。

黒のドレスはウィンターの白い肌をより一層引き立て、小さな顔は手に持ったスマートフォンとほぼ同じ大きさに見え、視線を集めた。

（写真＝Bubble）ウィンター

ただし、最近浮上した熱愛説に関して、依然として特別な立場を明らかにしていない点から、一部のネットユーザーの反応は分かれている。オンライン上では「避けずに立場を明らかにすべきだ」「沈黙は認めたも同然ではないか」といった声も上がっている。

先立ってウィンターは、BTSのJUNG KOOKとの熱愛説に巻き込まれた。今月5日、オンラインコミュニティを中心に2人の交際疑惑が拡散され、一部のネットユーザーはそれを裏付けるとする状況証拠を提示した。

中でも最も注目を集めたのはタトゥーだ。JUNG KOOKとウィンターがそれぞれ腕に、3匹の子犬の顔が描かれたタトゥーを入れている点から、カップルタトゥーではないかという疑惑が提起された。しかし、この疑惑について、両者の所属事務所であるHYBEとSMエンターテインメントは、現在まで公式な立場を示していない。

議論はついにトラックデモにまで発展した。11日には、SMエンターテインメント社屋前にウィンターを名指しした抗議トラックが登場し、「堂々と恋愛するなら、aespaのウィンターではなくキム・ミンジョン（本名）として生きろ」「タトゥーを消して説明しろ」といった文言が掲げられた。

双方が沈黙を続けるなか、ファン間の対立や抗議行動まで重なり、2人を巡る熱愛疑惑は、当分の間、簡単には収束しそうにない。

◇WINTER（ウィンター） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。