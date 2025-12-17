彼女がギリギリ許してくれるきわどいワガママ９パターン
「一緒にいたい」「ほかの男と接触させたくない」など、男性には彼女への愛ゆえのワガママがいろいろあるもの。どの程度までなら、彼女に許容してもらえるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「彼女がギリギリ許してくれるきわどいワガママ」をご紹介します。
【１】「一緒に帰りたいからちょっと待ってて」と自分の都合で30分以上待たせる
「少しでも長く一緒に居たいという気持ちから言ってるだけに、仕方ないですよね」（10代女性）というように、あくまでも彼女との時間を大事にするスタンスでなら、多少は待たせても大丈夫なようです。ただし、自分が楽しみたいだけの理由で待たせるのはNGでしょう。
【２】「今、話してたの誰？」と電話の相手の名前を答えさせる
「恋人が目の前で異性と楽しそうに話しているのは、確かにイヤですよね」（20代女性）というように、親しげに通話している相手を気にする態度は、彼女にも共感されやすいようです。とはいえ、彼女が言い淀んだときにしつこく追及したりするのは、嫌われる原因になりそうです。
【３】「男とつながってるのはやっぱり嫌かも」とSNSの交友範囲に口出しする
「画面上での会話を見ているだけでもイラッとするみたい。カワイイ」（10代女性）など、目に見えるところでの男性とのやりとりを封じようとする気持ちは、微笑ましく受け取られるようです。ただし、縛られたくないタイプの女性は抵抗感をおぼえる可能性が高いので気を付けましょう。
【４】「土日のどちらかは空けておいて」と週に１度のデートを約束させる
「そのくらい私と会いたいってことですよね」（20代女性）など、デートの頻度を固定するのも、二人の時間を大事にしたいという気持ちの表れであれば許容されるようです。同時に、仕事や女子会といった彼女の用事を最優先にしてあげる姿勢も不可欠でしょう。
【５】「心配だから確認させて」とアドレス帳やLINEの履歴をチェックする
「やりすぎかなと思うけど、私も彼氏のアドレス帳が気になるので」（10代女性）など、ともすると過度な詮索と思われるチェックも、愛情がベースなら問題にならないようです。くれぐれも彼女の同意を取り付けてから行うのが原則でしょう。
【６】「飲み会は参加禁止」と異性と接触する機会に制約を設ける
「ほかの男の人を警戒する気持ちは、わからなくはないです」（20代女性）というように、自分以外の男を近づけたくないという心理は、比較的承諾を得やすいようです。とはいえ、歓迎会や送別会といったイベントは、普通に出席させてあげたほうが良いかもしれません。
【７】「帰りが遅くなりそうなときは必ずLINEかメールを」と連絡を課す
「『こんな時間まで何をしてるんだ！』と心配になるみたい」（20代女性）など、彼女を思う気持ちが高じての干渉なら、受け入れてもらいやすいでしょう。そうはいっても、逐一報告を求める態度は鬱陶しく思われてしまう可能性もあるので、程度を考えましょう。
【８】「俺と一緒のとき以外はスカート禁止」と服装を制限する
「特にお座敷での飲み会に出られるのがイヤだそうです」（20代女性）というように、ほかの男性の前で肌を露出してほしくないという気持ちは、女性にも理解されやすいようです。「そのキレイな脚を見ていいのは俺だけ」と訴えれば、すんなり納得してもらえるのではないでしょうか。
【９】「クエスチョン付きのLINEは必ず返信して」と質問への回答を義務付ける
「何か聞かれているのであれば、答えなきゃとは思います」（20代女性）など、特定のLINEメッセージにのみ返事を要求するのであれば、許容範囲に収まるかもしれません。それでも、あまり頻繁に返信を求めることは控えたほうがいいでしょう。
大好きだからこそ、誰にも触れさせたくない彼女。過干渉とならない範囲のワガママで、しっかりとつなぎとめておきましょう。（倉田さとみ）
