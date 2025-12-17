米「ＦＯＸスポーツ」は１６日（日本時間１７日）、ヤンキースが狙うべきＦＡ３選手を進言。ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指している村上宗隆内野手（２５）がそのうちの１人として名を連ねた。

「ＦＯＸスポーツ」は、ヤ軍と同じア・リーグ東地区のオリオールズがメッツからアロンソを獲得、今季リーグ王者となったブルージェイズも積極的にＦＡ選手との契約を狙っていることなどを指摘した上で、ヤンキースについて「低調なオフシーズン」「補強に本腰を入れる必要がある」とした。

そこでベリンジャーの残留、ドジャースから剛腕リリーバーのコペックとともに“補強候補”として挙げられた村上。同スポーツは「主に三塁手としてプレーしてきたが、間もなく２６歳になる村上は一塁手としても通算２６６試合に出場している。ヤンキースは彼を三塁で起用することも可能で、守備に不安がある場合は一塁に回すこともできるだろう。一方、今季の三塁手だったマクマーンは今後２シーズンで３２００万ドル（約４９億５０００万円）の契約が残っており、守備は優れているものの、打率２割１分４厘だった」などとし、「スタントンとの契約は２０２７年シーズン後に終わる可能性がある。２８年シーズンに向けて、指名打者として１５００万ドル（約２３億２０００万円）の球団オプションを保有しているからだ。近い将来、指名打者の枠が空く可能性がある」とした。

「ケタ外れのパワー、守備の柔軟性、そしてまだ全盛期に入ってすらいない。これだけでも十分に魅力的な組み合わせだが、かつてのトッププロスペクトたちが期待通りに成長していないヤンキースにとってはなおさらである。ニューヨークは村上にとって完璧な着地点だ」と「ＦＯＸスポーツ」。来季はジャッジと村上が共闘しているかもしれない。