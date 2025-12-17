PEACHJOHNホリデーコレクションで迎える♡ときめく冬のご褒美ランジェリー

一年の締めくくりにふさわしい、とっておきのランジェリーを。PEACHJOHNから、華やかさと可愛さを詰め込んだホリデーコレクションが登場しました。定番のレッドランジェリーをはじめ、ふわふわ素材やラメがきらめく特別感のあるアイテムが勢ぞろい。ランジェリーだけでなく、ルームウェアやボディケアギフト、店舗限定アイテムまで幅広く展開し、ホリデーシーズンの気分を高めてくれます。

ふわふわ素材で楽しむ旬ランジェリー

フラッフィーシフォン

シャギーとアイラッシュレースを組み合わせた「フラッフィーシフォン」シリーズは、軽やかな着け心地と見た目の可愛さを両立。

ノンワイヤーブラ（税込3,600円）は、ストレスフリーなのにホールド感もあり、デイリーに活躍します。

キャミソール（税込3,900円）やショーツ（税込1,800円）をセットで合わせれば、ランジェリーをファッション感覚で楽しめるのも魅力。

ブラックとピンクの2色展開で、ホリデー気分をさりげなく取り入れられます。

てんちむ×QQZ始動♡「可愛い」と「機能性」を極めた1stランジェリー

赤が映える♡ナイスバディ新作登場

ナイスバディブラミスティブーケ

PEACHJOHN売上No.1*の「ナイスバディ」シリーズからは、ホリデー定番カラーのレッドが登場。

ナイスバディブラミスティブーケ（税込3,900円）は、着けるだけでバストとウエストの厚みを整え、メリハリのあるボディラインを演出します。

ノンワイヤーブラやショーツ、フルレース、ソングまで揃い、好みに合わせて選べるラインナップ。

*PEACHJOHN内2024年1月1日～12月31日の販売実績

ギフトにも最適♡冬を彩る限定アイテム

リボン付きカーディガンパジャマ

フェザーヤーンを使用したルームウェアは、冬の定番人気アイテム。リボン付きカーディガンパジャマ（税込7,980円）やルームソックス（税込1,980円）は、暖かさと華奢見えを叶えます。

さらに、ホリデー限定「スノーホワイトリリー」の香りを楽しめるボディケアギフトも登場。990円から選べる価格帯で、ちょっとしたプレゼントにも最適です。

店舗限定の「盛れるノンワイヤーブラ」新作や、ノベルティがもらえるキャンペーンも見逃せません。

ホリデーこそ、自分をときめかせて

特別な季節だからこそ、身につけるものにもときめきを。PEACHJOHNのホリデーコレクションは、華やかさだけでなく、着心地や実用性も大切にしたラインナップが魅力です。

ランジェリーからルームウェア、ギフトまで揃うから、選ぶ時間も楽しいひとときに♡この冬は、自分自身をいたわる一着で、心まで温まるホリデーを過ごしてみて。