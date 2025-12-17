お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（31）が16日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）で、飲食店の“ルール”について語った。

番組では「ラストオーダー1分前で平気で入店する人に引っかかる」とのテーマでトークを展開。お笑いタレント・永野は「入ったことはありますよ、だけど基本的には入店は遠慮しちゃいますね」と告白。「急いじゃうというか、1人だったらいいけど、人といたらしゃべれなくない？」と残り時間の少なさを挙げ、「“お引き取りください”の合図というか、“30分前なの分かるでしょ？”っていうこと」と話した。

これにくるまは「僕も今となってはそうだと思うんですけど」と前置きしながら「大学生の時は、ラストオーダー30分前とか、1分前でも入っちゃってた」と回想。「閉店が過ぎたら入っちゃいけないのは分かってた。そしたら大学の途中ぐらいから、“ラストオーダーで頼むヤツ何なん？”みたいなのが、芸人さんのトークとかSNSとかでいっぱい見るようになって、“え？待って”みたいな」と気づいたという。

そのため「そんなにダメな行為だった？」と焦り、「“早く言ってよ”っていう気持ちになった。あまりにも暗黙のルールすぎませんか？」と困惑。「閉店って書いてあるからそこは分かる。ノーヒント過ぎる。うちの親のお好み焼き屋とかは、一生客がいた。だから分からなかった」と振り返ったが、永野は「お互い気を遣い合おうって思います。結局ラストオーダーの30分前に入るのも、相手の気持ちを考えたら」と説いていた。