歌手の小柳ルミ子が「手術をします。諸悪の根源を退治します！」と予定している治療について公表し、反響を呼んでいる。

【映像】親交のある松田聖子からの誕生日プレゼント

これまでにも、デビュー当時から親交のある歌手の松田聖子から誕生日プレゼントのカーディガンやTシャツや扇子などのコンサートグッズなどを受け取ったことや、ディナーショーの前に入念にストレッチする姿など、日常の様子をブログで紹介している小柳。

11月18日の更新では「うみがたまり、腫れて痛い 上も下もいずれはタイミングを見て 抜歯しなくてはならないかも…」と症状を明かし、歯科医院で治療してもらったことを報告。12月1日にも「腫れも痛みもずいぶん収まってきました…が、諸悪の根源が無くなったわけではなく、いつ悪さするかも分からないという危ない綱渡り状態です。新曲のレコーディングスケジュールを見ながら、抜歯することになります！」と明かしていた。

15日の更新でも歯科医院に行ったことを報告し「だましだましで仕事してるので、先生は心配で心配で、優しい先生です！とにかく！新曲A面の歌入れ、本チャンまでは何とかだましだましで、もってくれーーー！A面レコーディングが終わったら、手術をします。諸悪の根源を退治します！」とコメントしている。

この投稿にファンから「うまくいきますよう、お祈りします！」 「レコーディングも手術も頑張ってくださいね。」などのコメントが寄せられている。 （『ABEMA NEWS』より）