来年2月13日をもって解散することを発表した4人組ガールズバンド、東京初期衝動は17日までに公式サイトを更新。メンバーらに対する誹謗（ひぼう）中傷等について警告した。

公式サイトでは、「ファンの皆様にはご心配をおかけし、大変申し訳ございませんでした」と突然の解散発表について謝罪した上で、当面のライブ活動について「12月18日(木)心斎橋Pangea、12月19日(金)名古屋CLUB UPSET、12月23日(火)下北沢SHELTERにて開催予定の『東京初期衝動ツアー2025』は、いずれも予定通り開催いたします」と報告した。

続けて「SNS等における、メンバーおよび特定の個人に対する誹謗中傷、虚偽情報の拡散行為は、固くお断りいたします。いかなる理由があっても、誹謗中傷行為はおやめください」と注意をうながした上で、「悪質と判断される内容につきましては、法的措置を含め厳正に対処させていただきます」と警告。「東京初期衝動として最後となる東名阪ツアーおよび解散ライブを、スタッフ一同、誠意をもって見守ってまいります。何卒、最後まで温かいご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

同バンドは2018年4月に結成。今年9月にメジャーデビューを果たしたが、今月12日に公式サイトで「この度、東京初期衝動は2026年2月13日をもって解散することを決定いたしました」と報告していた。