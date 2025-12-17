高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第12週「カイダン、ネガイマス。」の第58回が12月17日に放送され、話題を呼んでいます。

ヘブンのために怪談を披露したトキ。２人の心の距離が近づき、SNSやコメントにはさまざまな声が寄せられました。

トキがヘブンに披露した「鳥取の布団」に注目した人も多くいました。

＊以下12月17日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）に怪談好きであることを告げたトキ。

ヘブンは興奮してトキに怪談を求め、さっそく披露することに。

「アナタ、ノ、コトバ、デナケレバ、イケマセン」。期待の眼差しを向けるヘブンに、トキは「鳥取の布団」を語り始める。

日本語で話すトキの怪談を夢中で聞くヘブン。

意味がわかるまで何度も何度も聞かせてほしいとせがむヘブンに、やっと好きなだけ怪談を話せる喜びをトキは感じる。

「鳥取の布団」を教えてくれたのは…

トキがヘブンに披露した「鳥取の布団」。実はこの怪談は、第11回でトキの結婚相手、銀二郎がトキに語ってくれた物語でした。

「怪談を話すのにあたってトキがこだわった舞台演出。暗がりと蝋燭は 11話で 銀二郎さんが怪談を話してくれたシチュエーションを踏襲してるんだよね。そして『鳥取の布団』の話は、他ならぬ その銀二郎さんから教わった怪談です」

「『鳥取の布団』とトキが言い出したところで泣いてしまった。本当に好き合った人は、別れたあともいなくならない。自分の血や肉に宿って、様々な場面で力になってくれる」

「最初に『鳥取の布団』を披露した時のおトキは、おトキであっておトキじゃないような感じで、いたこみたいな雰囲気すらあったんだけど、もしかしたらそれはおトキの中の銀二郎さんだったのかもしれないね。2回目の『鳥取の布団』はおトキが話してたんだよ」

「視聴者は鳥取の布団を聞くと自然と銀二郎さんが思い出されて胸がキュッとなるようにされている」

「初めて巡り会った怪談好きで結婚した人から話してもらった『鳥取の布団』を、これから結ばれる怪談好きになったヘブン先生に語る話として選んだおトキちゃんのチョイスよ！」

など、トキの中に銀二郎さんがいたことを感じた人たちが多くいました。

一方で、

「初めて語る怪談が銀二郎との思い出の『鳥取の布団』なの、銀次郎への想いにひと区切りついたんだろうかとか、余程その話が好きだったのだろうかとか、布団ならヘブン先生にも慣れ親しんだものだからだろうかとか、色々想像出来て良い」

と物語の余白に思いをはせた人もいました。

ご機嫌なトキ

ヘブンが怪談を気に入ってくれたことが嬉しくて、トキはスキップしながらご機嫌な様子で帰宅しました。一夜明けても、布団を抱きしめて喜びをかみしめ、松野家の人たちも驚くほど。

トキは、かつて東京では錦織たちから怪談を「古くさい」と言われていました。小谷からは「無理です、ついていけません」と拒否されていたのです。

「トキちゃんスキップ 嬉しくてたまらないよね。やっと怪談を喜んで聞いてくれる人が現れたんだもの。そりゃあ嬉しいよ」

「自然とスキップになるご機嫌なおトキちゃん。怪談ヲタク同担が出来て幸せそうだ。本当に可愛い」

という声も目立ちました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。