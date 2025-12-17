¡È¥Ë¥»¥³²½¡É¤·¤¿ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ç¡ÖÍ¼¿©ÆñÌ±¡×¤¬Â³½Ð¡Ä¡ÖÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö½¾¶È°÷¤â³°¹ñ¿Í¤Ð¤«¤ê¡×¡Ö¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ú2025 ¼Ò²ñÌäÂêµ»ö 5°Ì¡Û
2025年度(1月～12月)に反響の大きかった社会問題記事ベスト5をお届けする。第5位は、長野県の野沢温泉村で深刻化するオーバーツーリズム問題を現地取材した記事だった(初公開日:2025年3月20日)
¡Ú²èÁü¡ÛÍ¼¿©ÆñÌ±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÈà½÷¤¬¡Ö¥Ø¥ë¥·ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é·ù¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤È¤Ï¡Ä
Ä¹Ìî¸©¡¦ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ç¤Ï¡È¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡É¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÌäÂê¤¬Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¡¢½É¤ä°û¿©Å¹¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¼¿©»þ¤Ë¤Ê¤ë¤È³¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¡ÈÍ¼¿©ÆñÌ±¡É¤Î»Ñ¤¬¡Ä¡£¡ÖÂè2¤Î¥Ë¥»¥³¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç³°¹ñ¤ËÎ¹¹Ô¤ØÍè¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¡×
¡È¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡É¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÌäÂê¤¬Ç¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ìî¸©¡¦ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¡£
µ»öÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÆÃÏ¸µÌ±¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤ËË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ËËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ºë¶Ì¸©¤«¤éÍè¤¿40ÂåÃËÀ¤Ï²¹Àô³¹¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ÊÁ°Íè¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÉ÷¾ð¤¢¤ë²¹Àô³¹¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍè¤¿¤é¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¤Ï¤Û¤Ü¤ß¤ó¤Ê³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡£¤Þ¤ë¤Ç³°¹ñ¤ËÎ¹¹Ô¤ØÍè¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Î¹´Û¤ä°û¿©Å¹¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥Óー¥ë1ÇÕ800±ß¤â¤·¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤é¥¹¥ー¤òÌÜÅö¤Æ¤ËÍè¤¿20Âå½÷À¤â¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ÏÀã¤Î¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤1·î～2·î¤ËÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ´ü¤Ï½ÉÇñÈñ¤¬¥Ôー¥¯¤À¤·¡¢Í½Ìó¤¬Á´Á³¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Å¹¤Î½¾¶È°÷¤â³°¹ñ¿Í¤À¤é¤±¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÅöÁ³¤«¤Î¤´¤È¤¯¡¢±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤Î¥á¥Ë¥åー¤·¤«¤Ê¤¤Å¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃíÊ¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍ¼¿©¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÆé¤ÏÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¤âÉÔ±ÒÀ¸¤Ë´¶¤¸¤ÆÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×
Ãë´Ö¤Ï¥¹¥ー¾ì¤Ë¿Í¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²¹Àô³¹¤Ï¤½¤³¤Þ¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢17»þÈ¾º¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆü¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢³¹Ãæ¤Ë¡ÈÍ¼¿©ÆñÌ±¡É¤Î»Ñ¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤¿¡£
18»þÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀã¹ñ¤Î´¨¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¤¥é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é²¹Àô³¹¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£
20ÂåÃË»ÒÂç³ØÀ¸3¿ÍÁÈ¤Ï¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Î¥Ü½ª¤ï¤ê¤Ç¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Í½Ìó¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤É¤³¤ÎÅ¹¤Ë¤âÆþ¤ì¤ºº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤ËÆþ¤ì¤ëÅ¹¤òº£É¬»à¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Á´Á³½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ëº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤â¤Þ¤È¤â¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
°û¿©Å¹¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿20Âå½÷À2¿ÍÁÈ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö30Ê¬°Ê¾åÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æþ¤ì¤ëÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÅ¹¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤ÈÁêÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢40ÂåÃËÀ¤Ï¸ª¤òÍî¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¾»ºÃÏ¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡£Å¹¤Ë¤Ï³°¹ñ¿Í¤ÎÅ¹°÷¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤é´Ö°ã¤¨¤Æ¾ÆÃñ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥Óー¥ë¤·¤«Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âº¤ÏÇ¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Ç³¹Ãæ¤Ë¤¿¤¿¤º¤ó¤Ç¤¤¤¿30Âå¥¢¥á¥ê¥«¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃËÀ4¿ÍÁÈ¤Î°ì¿Í¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¹¤°¤ËÆþ¤ì¤ëÅ¹¤Ï¥Õー¥É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ðー¤Ð¤«¤ê¡£Æé¤ÎÅ¹¤Ï¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢Æé¤ÏÍ§Ã£Æ±»Î¤Ç¤âÉÔ±ÒÀ¸¤Ë´¶¤¸¤ÆÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡£´¨¤¤Ãæ¡¢³°¤Ç¤µ¤Þ¤è¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦Èè¤ì¤¿¤è¡×
²¹Àô³¹¤Ë¤Ï¡ÈÍ¼¿©ÆñÌ±¡É¤Ë¤Ê¤ê·ö²Þ¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
30Âå¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿ÍÃËÀ¤Ï¡¢Èà½÷¤«¤é¡Ö¥éー¥á¥ó¤Ï·ù¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤«¡£
¡ÖÆþ¤ì¤ëÅ¹¤Ï¥éー¥á¥ó²°¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤¬¡Ø¥Ø¥ë¥·ー¤Ê¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Õー¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¥éー¥á¥ó¤Ï·ù¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
20Âå¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í½÷À¤â¿Íµ¤Å¹¤ËÆþ¤ì¤º»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖSNS¤ÇÈþ¤·¤¤ÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÍ½Ìó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡Ø·Ð±Ä¼Ô¤â½¾¶È°÷¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³°¹ñ¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÈÍ¼¿©ÆñÌ±¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Ë½»¤à30ÂåÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¶á½ê¤ÎÅ¹¤Ï¤¤¤Ä¤â³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³°¿©¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÎÙÄ®¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ±¤¬²ÈÂ²¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢²¹Àô³¹¤Ç°û¿©Å¹¤ò±Ä¤à40ÂåÃËÀ¤Ï¡¢ÌîÂô²¹ÀôÂ¼¤Î¸½¾õ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÊª·ï¤Ï¤É¤ó¤É¤ó³°¹ñ¿Í¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤ÎÊª·ï½êÍ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Î½êÍ¼Ô¤¬¹âÃÍ¤ÇÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤ËÊª·ï¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤â½¾¶È°÷¤â³°¹ñ¿Í¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Û¤È¤ó¤É³°¹ñ¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Â¼¤ÎÊ¸²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ä°¦Ãå¤¬¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Â¼¤ÎÅÁÅý¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¿ô¤ò6000Ëü¿Í¤ËÁý¤ä¤¹ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÌäÂê¤Ï¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
