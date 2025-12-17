トランプ米大統領が、ベネズエラのマドゥロ政権への圧力を一段と強める措置を発表/Anna Moneymaker/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領は16日、ベネズエラを出入りする制裁対象の石油タンカーの「全面的かつ徹底的な封鎖」を命じると述べた。自身のSNSトゥルース・ソーシャルへの投稿で明らかにした。投稿内容は、ベネズエラのマドゥロ政権に対する発言を一段とエスカレートさせたものとなっている。

トランプ氏は「全面的かつ徹底的な封鎖」という言葉を大文字で強調。中南米地域に集結した膨大な軍事アセットに言及する一方、今後もマドゥロ政権を標的とした軍備増強を行う可能性を示唆した。

「ベネズエラは南米史上最大の無敵艦隊に完全に包囲されている。この包囲はさらに拡大するだろう。彼らにはこれまで見たこともないような衝撃が降りかかるだろう。彼らがかつて我々から奪った石油、土地、その他の資産を米国に返還するまでは」と、トランプ氏は述べた。

トランプ氏は「非合法なマドゥロ政権」が盗んだ石油を「自らの資金源、麻薬テロ、人身売買、殺人、誘拐」に利用していると非難した。

先週、米国はベネズエラ沖で制裁対象の石油タンカーを拿捕（だほ）した。

トランプ政権はカリブ海で麻薬密輸の疑いのある船舶への攻撃に踏み切っており、同氏は陸上での攻撃も間もなく実施すると繰り返し表明している。当局者らはこの作戦を主に麻薬対策と位置付けていたが、16日に米誌バニティ・フェアが掲載したインタビューの中で、ホワイトハウス首席補佐官のスージー・ワイルズ氏はこの作戦について、マドゥロ氏に退陣を迫るためのものだと示唆した。

CNNは封鎖に関する詳しい情報を得るために、ホワイトハウスと米南方軍に連絡を取った。