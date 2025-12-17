フジ「イット！」来春全面リニューアル 榎並アナ＆山崎アナがキャスター就任・青井アナ＆宮司アナは番組卒業
【モデルプレス＝2025/12/17】フジテレビで毎週月曜から金曜に放送中の報道番組『Live News イット！』（15時42分〜）が、2026年春に全面リニューアル。新たな夕方の顔として、同局の榎並大二郎キャスターと山崎夕貴（ ※「崎」は正式には「たつさき」）キャスターが就任したことがわかった。
【写真】フジ山崎アナ、夫＆息子との仲睦まじい顔出し家族ショット
春からのキーワードは「生活者目線」と「安心感」。夕方は、家事や育児で1番忙しい時間帯。そんな中でも「今知りたい」「すぐ役立つ」情報を、分かりやすく、明るく、元気にお届け。物価や節約術、災害防災、社会保障など、暮らしに直結するニュースを即効性のあるヒントとともに伝えていく。
さらに、報道の使命である「正確さ」「公平性」を重視し、誰もが安心して見られる番組を目指す。加えて、「より良い社会」の実現に向け、調査報道や防災報道にも力を入れ、これまでの夕方のニュースを一歩進めたコンテンツを提供。今も人気のガチャピンと一緒に伝える天気予報は分かりやすく、楽しく進化。親しみやすさを強化し、ニュースを「他人事」ではなく「我が事」として感じてもらえるよう、番組全体で視聴者の暮らしに寄り添う。
これまで約2年間にわたり『Live News イット！』のキャスターとして番組をけん引してきた青井実キャスター、そして3年間、夕方の顔として親しみやすさと安定感でニュースをお届けしてきた宮司愛海キャスターは、この春で番組を卒業。春からは、榎並キャスターと山崎キャスターが、これまで番組を支えてきた遠藤玲子キャスターとともに幅広い経験を生かし、視聴者に寄り添う。
榎並キャスターは2008年4月にフジテレビに入社し、同年10月から『FNNスーパーニュースWEEKEND』でスポーツコーナーを担当。2013年4月からは『FNNスーパーニュース』のキャスターとして、事件・事故・災害などさまざまなニュースの現場へ足を運び取材を重ねてきた。2015年からは『バイキング』で進行を担当、2020年９月からは『Live Newsイット！』のメインキャスターに就任。現在は『すぽると！』のキャスターとしてスポーツの魅力を熱く伝えている。報道番組からスポーツキャスター、バラエティー番組のMCまで幅広い経験と、現場での取材力と柔らかな語り口で信頼感を築いてきた。育児休業を取得し2人の子育てをしている経験も生かして、生活者目線で、社会の出来事を「わが家にどう影響するか」という視点で伝える。
山崎キャスターは、2010年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』、『とくダネ！』、『ノンストップ！』、『Mr.サンデー』などのフジテレビを代表する情報番組のキャスターや多くのバラエティー番組のMCを務めてきた。この度初めて報道キャスターに挑戦することになるが、これまでに培った柔軟な番組進行や、親しみのある人柄で、新たな風を吹き込む。
遠藤キャスターは、2005年4月にフジテレビ入社。英語、スペイン語と語学が堪能で、入社以来、報道・情報番組でスポーツやニュースキャスターを務める実力派。『Live News イット！』を3年間支え、夕方ニュースの現場を熟知する。スポーツ取材で培った現場感と生活者目線を兼ね備え、安定感ある進行で新体制をリードする。（modelpress編集部）
「歳を重ね、ライフステージが変わる中で、ニュースをより“自分ごと”として受け止める機会が増えました。社会の出来事が、家族や暮らしにどう影響するのかを考えることが、以前よりも身近になったと感じています。だからこそ、正しく、分かりやすく、そして視聴者の皆さまが日々の生活を想像しながら安心して見られるニュースを、真摯に届けていきます」
「この度、報道の現場に初めて足を踏み入れることになりました。息子は現在2歳。育児と仕事のバランスを模索しながらの日々ですが、その経験があるからこそ、生活者の目線で伝えられることがあると感じています。夕方は、寝かしつけまでのカウントダウンが始まる特に忙しい時間帯。そんな中でも、日々のニュースを身近に感じてもらえるよう、誠実にお届けしていきたいと思います」
「『Live Newsイット！』を担当して、ニュースに触れる中で“どういうこと？”と思うことは多いですが、忙しい毎日ではじっくり考える余裕がありません。視聴者のみなさんも夕方は同じではないでしょうか。だからこそ、一瞬でも“なるほど”と感じ、“夕飯の話題にしようかな”と思える―そんなニュースを新メンバーと届けていきます」
【Not Sponsored 記事】
【写真】フジ山崎アナ、夫＆息子との仲睦まじい顔出し家族ショット
◆「Live News イット！」全面リニューアル
春からのキーワードは「生活者目線」と「安心感」。夕方は、家事や育児で1番忙しい時間帯。そんな中でも「今知りたい」「すぐ役立つ」情報を、分かりやすく、明るく、元気にお届け。物価や節約術、災害防災、社会保障など、暮らしに直結するニュースを即効性のあるヒントとともに伝えていく。
これまで約2年間にわたり『Live News イット！』のキャスターとして番組をけん引してきた青井実キャスター、そして3年間、夕方の顔として親しみやすさと安定感でニュースをお届けしてきた宮司愛海キャスターは、この春で番組を卒業。春からは、榎並キャスターと山崎キャスターが、これまで番組を支えてきた遠藤玲子キャスターとともに幅広い経験を生かし、視聴者に寄り添う。
◆榎並大二郎＆山崎夕貴が新たにキャスター就任
榎並キャスターは2008年4月にフジテレビに入社し、同年10月から『FNNスーパーニュースWEEKEND』でスポーツコーナーを担当。2013年4月からは『FNNスーパーニュース』のキャスターとして、事件・事故・災害などさまざまなニュースの現場へ足を運び取材を重ねてきた。2015年からは『バイキング』で進行を担当、2020年９月からは『Live Newsイット！』のメインキャスターに就任。現在は『すぽると！』のキャスターとしてスポーツの魅力を熱く伝えている。報道番組からスポーツキャスター、バラエティー番組のMCまで幅広い経験と、現場での取材力と柔らかな語り口で信頼感を築いてきた。育児休業を取得し2人の子育てをしている経験も生かして、生活者目線で、社会の出来事を「わが家にどう影響するか」という視点で伝える。
山崎キャスターは、2010年4月にフジテレビに入社。『めざましテレビ』、『とくダネ！』、『ノンストップ！』、『Mr.サンデー』などのフジテレビを代表する情報番組のキャスターや多くのバラエティー番組のMCを務めてきた。この度初めて報道キャスターに挑戦することになるが、これまでに培った柔軟な番組進行や、親しみのある人柄で、新たな風を吹き込む。
遠藤キャスターは、2005年4月にフジテレビ入社。英語、スペイン語と語学が堪能で、入社以来、報道・情報番組でスポーツやニュースキャスターを務める実力派。『Live News イット！』を3年間支え、夕方ニュースの現場を熟知する。スポーツ取材で培った現場感と生活者目線を兼ね備え、安定感ある進行で新体制をリードする。（modelpress編集部）
◆榎並大二郎コメント
「歳を重ね、ライフステージが変わる中で、ニュースをより“自分ごと”として受け止める機会が増えました。社会の出来事が、家族や暮らしにどう影響するのかを考えることが、以前よりも身近になったと感じています。だからこそ、正しく、分かりやすく、そして視聴者の皆さまが日々の生活を想像しながら安心して見られるニュースを、真摯に届けていきます」
◆山崎夕貴コメント
「この度、報道の現場に初めて足を踏み入れることになりました。息子は現在2歳。育児と仕事のバランスを模索しながらの日々ですが、その経験があるからこそ、生活者の目線で伝えられることがあると感じています。夕方は、寝かしつけまでのカウントダウンが始まる特に忙しい時間帯。そんな中でも、日々のニュースを身近に感じてもらえるよう、誠実にお届けしていきたいと思います」
◆遠藤玲子コメント
「『Live Newsイット！』を担当して、ニュースに触れる中で“どういうこと？”と思うことは多いですが、忙しい毎日ではじっくり考える余裕がありません。視聴者のみなさんも夕方は同じではないでしょうか。だからこそ、一瞬でも“なるほど”と感じ、“夕飯の話題にしようかな”と思える―そんなニュースを新メンバーと届けていきます」
【Not Sponsored 記事】