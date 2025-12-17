お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2025年12月13日に公式YouTubeチャンネルを更新。おすすめの食事法を紹介した。

マヨネーズが「めっちゃ太ります」

西野さんは、11か月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。

12月13日のYouTubeでは、西野さんが「こういう食事のほうが僕は痩せたよ」というメニューを紹介した。

コンビニでご飯を買う時は、「パリパリサラダやめてください」。トッピングに揚げためんが入っているということで、「脂質高いです。太ります」とした。

「さらに危険なのが野菜スティック」だという。ディップソースが「めっちゃ太ります。マヨネーズ入ってるんで」として、もし食べるなら塩をかけることを勧めた。

卵は栄養バランスが整っている食材としておすすめだが、たまごサンドは「ダメです」「めちゃくちゃ太ります」。マヨネーズで和えたたまごサラダが使われているため、「けっこう化け物級」の脂質になってしまうという。

間食しないのは「あんまり良くなくて」

昼食から夕食の間、何も食べないのは「あんまり良くなくて」。空腹状態が長時間続くと、筋肉が分解されやすくなるという。西野さんは間食を積極的にとってきたそうで、ダイエット中は「3時とか3時半ぐらいに、バナナとか、プロテイン、オイコスあたり」を食べていたと明かした。

コーヒーショップのスイーツメニューは「めっちゃくちゃおいしいんですけど、やっぱ太ります」。アイスコーヒーは脂肪燃焼作用や、食欲を抑える作用もあるといい、「アイスコーヒーをけっこう飲むっていうのはおすすめ」とした。

飲み会については、「僕は行っちゃっていいかなと思う」として、「海鮮食べれる居酒屋」「焼き鳥とかも砂肝だったり、ササミとか」を勧めた。

酒は「ハイボールが理想ですかね。一番カロリー低いんで」とした。

焼肉は「脂質がバカ高い」ため、おすすめしないという。もし行った場合は「センマイ刺し」「レバー」や、海鮮系のメニューは「まだマシかな」と話した。

そして、中華料理は「ほぼほぼ油まみれ」といい、「死ぬほどおいしいんですけども、ダイエット中やったらもう最悪っすね」とした。西野さんがボディコンテスト前に中華料理店を訪れた際は、「バンバンジーのソース別添え」を、ソースを使わず塩で食べたそうだ。