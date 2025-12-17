タレント・中山秀征の妻で元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが、息子とのイタリア旅行を報告した。

１７日までにインスタグラムを更新し、「イタリアでは約１０年ぶりのにーに（長男）との二人旅」と長男で俳優の中山翔貴とのショットを投稿。

「フードファイター並みの食欲で食べる食べる食べる Ｔボーンステーキは１．２ｋｇ！！にーにの驚きの食欲に脱帽」と明かし、「ヴェネチア＃カフェフローリアン でもスイーツにロックオン」とグルメを楽しんだ。

フォロワーは「お二人のいいとこ取りのご長男」「そっくり」「なんて美しい親子なんでしょうか」「ヒデちゃんかと思った」「イケメン」とほれぼれした。

翔貴は大学卒業後に芸能界入りし、２０２２年４月に俳優デビューた。２３年のＴＢＳ系「下剋上球児」や、２４年の同局系「９ボーダー」や「くるり〜誰が私と恋をした？〜」、２５年のフジテレビ系「わたしの宝物」、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「おむすび」などの話題作に出演。来年にＮｅｔｆｌｉｘで配信される「教場 Ｒｅｕｎｉｏｎ（リユニオン）」、２月に公開予定の映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ（レクイエム）」の出演も決まっている。

１６日には自身のインスタグラムで「ドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』に汐入公平役として出演します！」と来年１月１２日スタートの読売テレビのドラマに出演することも明かし、スーツ姿をアップした。