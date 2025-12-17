ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の大人気企画「名探偵津田」が１７日、第４話を放送する。放送前から「名探偵津田」がトレンド入りする中、早くもネットでは考察が繰り広げられている。

まずは「名探偵津田」では名バディとして活躍しているみなみかわ。この日、同局「ラヴィット！」にゲスト出演し「ベストジーニスト賞取りました、みなみかわです！」と元気にあいさつ。途中では「ビリビリ気配斬り」対決にも参加した。４カ所に設置されたビリビリシートを避けながら、用意された剣やぬんちゃくで相手を斬る企画で、みなみかわがアンタッチャブル柴田を撃破するも見取り図盛山に斬られ敗戦となった。

ビリビリといえば、「名探偵津田」で劇団ひとりが死んでしまったのもビリビリイス。副題は「電気じかけの罠と１００年の祈り」だけに何か意味があるのか？ネットでも「今日のゲストがみなみかわは、名探偵津田の伏線か」などの声があがった。

また、番組ディレクターの藤井健太郎氏が１４日にＸで「しんいちが死ぬ夢を見た」だけと投稿。これにもネットは「まさか名探偵津田の伏線？」「全てが名探偵津田の伏線に見えてやばい」の声が上がった。

また、ダイアン津田がＴＢＳ系ドラマ「フェイクマミー」に出演しており、津田もＸで「フェイクマミーみてー！最終回！」などと投稿していたことから「フェイクマミーが名探偵津田の伏線だったらどうしよう」と心配する声も。

また先週１年ぶりに更新されていた「名探偵津田」の第２話で登場したＹｏｕＴｕｂｅ「戸隠村ｃｈａｎｎｅｌ」の鈴木エリザベスさんも伏線ではないか？など、放送前からすでに盛り上がりを見せている。