彼氏が浮気しているとわかったら、ショックを受けますよね。ただ彼氏の浮気を自分の目で確認したわけじゃなく、思わぬ人物から教えてもらうこともあるようで……？

今回は、彼氏の弟が彼氏の浮気を教えてくれて別れることができた話をご紹介いたします。

彼氏の弟に知らされた事実

「彼氏の弟さんとは、一度彼の実家に行ったときに会ったことがあったんです。顔見知り程度だったのですが、ある日その弟さんが私に会いにきてくれました。一体何事かと思ったら『うちの兄浮気してますよね』と言われたんです。まさか彼氏が浮気してるなんて……。信じられなかったけど、弟さんは彼氏の浮気現場を写真に撮ったものを見せてくれました。彼氏が浮気してたことはショックだったけど、だからといってわざわざ私に教えにきてくれたことが疑問でした。

事情を聞くと、弟さんは『兄は昔から女癖が悪いんです』『これまで何度もそういう現場を見てきて……』『平気で人を傷つける兄が許せませんでした』『それに僕も兄の被害者の一人だから……』と悲しそうに話しながら、彼氏の本性を教えてくれました。弟さんは、自分の彼女を取られたことはないらしいけど、いつも兄に従うしかなくストレスを抱えていたようです。思わぬ形で彼氏の浮気を知ることになったけど、こんなクズ男だということがわかって、すぐに別れました。

このまま浮気されたまま気づかずに付き合っていた可能性もあるので、教えてくれた弟さんには感謝しています」（体験者：20代 女性・フリーランス／回答時期：2025年10月）

▽ 突然彼氏の弟に「兄が浮気しています」と言われたら驚きますよね。ただ、兄の性格を一番理解しているのは自分だという使命感から、彼女に事実を教えてあげたのでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。