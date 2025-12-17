【第12話2】 12月17日公開

講談社は12月17日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」第12話2をヤンマガWebに公開した。

本作は、謎の老人から珍魂玉を継承してしまった汐留守が、1年後に107人の女性たちが持つ願いを叶えるために関係を持つことになるまでを描くエロコメディ。

第12話2では、ちぃぽぽから「絶対…手加減しないでっ」と求められ……。現在ヤンマガWebでは全話が無料や初回無料で公開されている。

【あらすじ】

「まさか童貞だった俺が、1年後107人を愛させてもらえるなんてーー」性愛に疎い大学生・汐留守。ある日、街に倒れる謎の老人を助けたことから「1年以内にカケラを持った107人を絶頂させなければ世界滅亡」という責務を与えられる。困惑していると、超大人気アイドル・清瀬春香の頭上に「みられたい」の文字が！？彼女の欲望を解き放ち、絶頂させることは出来るのか！？107人と愛し合う、前代未聞のエロコメディ