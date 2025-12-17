大会名：シェブロン選手権

期間：4/24～27

コース：ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース

ヤード：6911

パー：72

渋野 日向子 シェブロン選手権の戦績、順位は？

※この記事では、4/24～27に開催されたシェブロン選手権での渋野の戦績や順位を振り返ります。

シェブロン選手権が4/24～27、ザ・クラブ・アット・カールトンウッズ ニクラウス・コース（6911ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日61位タイでスタート。第2ラウンドは40位タイ、第3ラウンドは31位タイ、最終ラウンドは44位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：3バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの73、トータル73で首位と8打差の61位タイ

第2ラウンド：4バーディ・3ボギーの71、トータル144で首位と7打差の40位タイ

第3ラウンド：1バーディ・1ボギーの72、トータル216で首位と9打差の31位タイ

最終ラウンド：2バーディ・2ボギー・2ダブルボギーの76、トータル292で首位と11打差の44位タイ

シェブロン選手権 とは？

LPGAのメジャー選手権の一つ。かつては「ANAインスピレーション」などの名称だったが、2022年から「シェブロン選手権」に。優勝者の「池への飛び込み」が恒例となっている。今大会は西郷真央が優勝。賞金1,200,000ドルを獲得した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載