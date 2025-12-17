「深夜に泣かせないで...」「感動的」アヤックス加入の冨安健洋、板倉滉との再会シーンにネット感動！「滉くん嬉しそう」「激アツやん」
板倉滉の所属するオランダの超名門アヤックスは12月16日、無所属となっていた冨安健洋と2026年６月30日までの契約を結んだと正式に発表した。
今年７月にアーセナルを退団してから約５か月、ついに所属先が決定したのだ。
契約を済ました冨安は、本拠地ヨハン・クライフ・アレーナを案内されている途中に、板倉と遭遇。２人は抱擁をして、再会を喜んだ。
アヤックス公式がこの動画を公開すると、ファンからは次のような声が上がった。
「嬉しすぎる」
「滉くん嬉しそう」
「深夜に泣かせないで...」
「一番好きなCBコンビ」
「これ見ただけで泣きそうになった」
「板倉滉と冨安健洋の再会、、、これは泣ける、、、」
「この動画泣く。冨安選手がとにかく嬉しそうで、それを上回るくらい板倉選手が嬉しそうでもうわたしまで嬉しい。最後のトムが来ました。が最高」
「板倉選手、本当嬉しくてずっと笑みが溢れててこちらまで笑みが溢れた」
「いいな〜 こういう絡みもっとみたい 冨安復活頼む！ アヤックスで日本人 CBコンビとか激アツやん」
「笑顔が見れて嬉しい。よく頑張ってきたね。しかもこうくんと一緒なんて、感動的」
「トムが来ました」と喜ぶ板倉の笑顔が、実に印象的だった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】アヤックスと契約した冨安が板倉と再会した激アツシーン
