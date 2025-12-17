Travis Japan松田元太、海外ツアーでの災難を告白！「でもその人が幸せだったらそれでいいっす」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Travis Japanの松田元太が、12月17日21時から放送の『上田と女が吠える夜 2時間SP』にスペシャルゲストとして登場する。

■「そもそも厄年がなんなのかわかってないです」（松田元太）

番組には、厄年でツイてなかった女が大集合。浅田舞、飯窪春菜、大久保佳代子、かなで（3時のヒロイン）、川島海荷、草刈民代、登坂絵莉、ファーストサマーウイカ、福田麻貴（3時のヒロイン）、ゆめっち（3時のヒロイン）、若槻千夏が、厄年のイライラやモヤモヤを笑い飛ばして年末に大精算する。

松田元太は、2023年が本厄。「特に何もなく、僕はずっとハッピー。そもそも厄年がなんなのかわかってないです」とあっけらかんと話すものの、実は海外ツアーで災難が。「毎年ワールドツアーに行かせていただくんですけど、まず飛行機が定時に飛ばない。トランジットする場所も違ったり、荷物が変わっちゃったり。荷物検査する場所で時計とか全部外したら、そういうものだけ盗まれて…。でもその人が幸せだったらそれでいいっす」。相次ぐトラブルも笑い飛ばす松田が、独特すぎる開運法でみんなに幸せをお裾分け!? “心に翼が生える”おまじないとは…？

草刈民代は、本厄の2025年、体調不良に悩まされたという。「ほとんど体調を壊すことはないんですけど、去年の暮れにインフルエンザにかかっちゃって、42.6度の熱が出ちゃったんです。半日ぐらいで熱は下がったんですけど、その後に目がすごく重たかったり、後遺症で半年くらい体調がよくなかった」。さらに、厄年の影響か、CM撮影中にまさかの出来事に遭遇。一歩間違えれば命の危機に!? 恐怖の撮影現場にスタジオ騒然。

川島海荷は、前厄だった2025年、ショッキングな出来事が。「2ヵ月前にプロテインを飲んだら、急にアナフィラキシーショックを起こして。目がかゆくなって、くしゃみも10秒に1回。顔がボコボコに腫れ上がっちゃって、救急車で運ばれて。いつも飲んでる大好きなプロテインだったのでショックでした」。さらに、友人と行ったオーストラリア旅行で盗難被害に。「20秒の間に荷物を全部盗まれた」。その驚きの手口とは!?

浅田舞も、本厄だった2024年にアナフィラキシーショックを経験。「夕飯に食べたサバでアナフィラキシーショックを起こしちゃって。全身じんましんで、深夜に救急病院に行ってそのまま３日間入院。退院したら1週間後にインフルエンザにかかっちゃって」と災難続きだったと明かす。また、2度目の厄年の時期に、プライベートでパチスロに興じる姿を週刊誌に撮られてしまった浅田。「それ以来、行きづらくなってしまった」と言うが、ある日が近づくと胸がザワつくようで…。

女子レスリング金メダリスト・登坂絵莉は、元アスリートのため体を使う仕事の依頼が多いなか、本厄だった2025年は「軒並み活躍できなかった。女性版『SASUKE』の『KUNOICHI』に出させてもらって、開始5秒ぐらいで落下して終わりました」。プライベートでも「コインパーキングに入った瞬間に『満』になることがめっちゃ多い」と運が悪いことを嘆くが、そのツキのなさが金メダルに繋がった？ メダル獲得に至った信じられない巡り合わせとは…？

元モーニング娘。・飯窪春菜は、2025年が前厄。「コロナになった後遺症で鼻があまり利かなくなっちゃって。もともと超良かったんです。苦手な人の臭いも覚えてるから、近くにいると察知して逃げられたんです。今はもう人並みだからバッタリ鉢合わせちゃう」と独特の悩みを明かす。また、モー娘。時代にメンバーカラーが茶色だったことで、思わぬ事態が生じたようで…!?

3時のヒロインは3人そろって厄年。福田は2024年の本厄に初めて一人海外旅行をして散々な目に遭ったうえに、後厄の2025年も元日にネギを切っていたらとんでもない事態に。引っ越し運のないゆめっちは自宅で恐怖体験＆逆ナンパで詐欺の被害に!? かなでは捻挫で病院に行ったはずが、心に傷を負う羽目に…！

さらに、女たちが出会ったクセの強いタクシー運転手の話が続々。いちいち宣言する運転手や道に迷う運転手のエピソードに一同大爆笑。

2025年の愚痴納め、『上田と女が吠える夜 2時間SP』は、12月17日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ系『上田と女が吠える夜年末大清算！厄年女が吠える夜＆令和の婚活2時間SP』

12/17（水）21:00～

MC：上田晋也

メンバー：大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト：松田元太（Travis Japan）/ ウエンツ瑛士

女性ゲスト：

＜厄年女＞浅田舞、飯窪春菜、川島海荷、草刈民代、3時のヒロイン、登坂絵莉（五十音順）

＜令和の婚活＞荒木直美、稲田美紀（紅しょうが）、皆藤愛子、クリスタル・ケイ、須田亜香里、高橋成美、新山千春（五十音順）

