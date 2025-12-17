17日11時現在の日経平均株価は前日比170.86円（0.35％）高の4万9554.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は683、値下がりは849、変わらずは71。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を108.30円押し上げている。次いでファストリ <9983>が41.72円、ファナック <6954>が27.24円、東エレク <8035>が18.05円、リクルート <6098>が11.43円と続く。



マイナス寄与度は33.09円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、テルモ <4543>が6.95円、ＫＤＤＩ <9433>が6.02円、中外薬 <4519>が5.92円、ベイカレント <6532>が4.71円と続いている。



業種別では33業種中13業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、保険、電気機器、鉄鋼と続く。値下がり上位には水産・農林、石油・石炭、陸運が並んでいる。



※11時0分5秒時点



