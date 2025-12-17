¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄÉ×ºÊ»àË´¡¢¹âµé½»Âð³¹¥Ö¥ì¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¤Ë¿·¤¿¤ÊÈá·à¡¡O¡¦J¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó»ö·ï¤ä¥â¥ó¥í¡¼¤ËÂ³¤
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤ÇÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼»á¤ÈºÊ¤¬14Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ö¥ì¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¡£Æ±ÆüÌë¡¢Â©»Ò¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼ÍÆµ¿¼Ô¤¬»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¤ÏÌó4Ëü2000¿Í¤¬Êë¤é¤¹¹âµé½»ÂðÃÏ¤Ç¡¢¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ä²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¤ÇÍÌ¾¤Ê°ìÊý¡¢»þÀÞ°É¾¤¬Î©¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«»³Ì®¤È¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«»Ô¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢Á´ÊÆ¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»àË´»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
1994Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢O¡¦J¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤ÈÍ§¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸µºÊ¤Î¼«ÂðÁ°¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ»Ë¾åÍ¿ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿·º»ö»ö·ï¤ÎÃ¼½ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNFL¤Î¸µÁª¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥½¥ó¤µ¤ó¤Ï¸å¤Ë»¦¿Íºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤ËÌµºáÉ¾·è¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì±»öºÛÈ½¤Ç¤ÏÀÕÇ¤¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
Ìó30Ç¯Á°¤Î62Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤¬36ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¼«Âð¤Ç»àË´¡£¤³¤Î²È¤Ë¤Ï¿ô¥«·î¤·¤«½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥Ó¥Ä¡¼¥ë»À·ÏÌôÊª¤ò²á¾êÀÝ¼è¤·¤¿¸å¡¢¿²¼¼¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥ì¥ó¥È¥¦¥Ã¥É¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¿ôÀ¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î½»Ì±¤ò°ú¤ÉÕ¤±¡¢¥Ù¥¢¡¦¥¢¡¼¥µ¡¼¡¢¥È¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¡¢¥¸¥¼¥ë¡¦¥Ö¥ó¥Á¥§¥ó¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥³¡¼¥¨¥ó¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥É¥ì¡¼¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥Õ¥é¥¤¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡¢¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¡¼¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¥§¥Í¥Ã¥¬¡¼¡¢¥Ù¥Æ¥£¡¦¥Û¥ï¥¤¥È³Æ»á¤â½»Ì±¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£