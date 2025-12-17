米ブラウン大学での銃撃事件をめぐり、当局が参考人の新たな映像を公開した/FBI Boston

（CNN）米東部ロードアイランド州プロビデンスにあるブラウン大学で起きた銃撃事件で、当局は参考人に関する新たな映像を公開した。この人物の動きや姿勢、歩き方などの特徴に注意して身元の特定に協力してほしいと呼び掛けている。

警察によると、新たに公開された動画には、事件が起きる数時間前、ブラウン大学に隣接する住宅街で、この人物が周辺を下見する様子が映っているという。プロビデンス警察のオスカー・ペレス署長が記者会見で明らかにした。

「犯罪者は犯行に及ぶ前に、こうした行動を取るものだ」とペレス氏は述べた。

事件に関連して先に拘束されていた参考人は関与が否定された。専門家からは、当初その人物に捜査の焦点が当たったことで、捜査が最大で1日遅れた可能性があるとの見方が出ている。

ブラウン大学は米東部の名門「アイビーリーグ」の一つ。事件では、学生2人が死亡したほか9人が負傷した。授業や試験は中止され、学内には緊張が続いている。州知事は学校の安全対策について抜本的な見直しを指示した。米国では今年、学校での銃撃事件が少なくとも75件発生している。