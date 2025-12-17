【師走】トコトコトコトコ……忙しないライチョウの走り方に「とことこでワロタ」「徒競走かと思いました笑」とX上がほっこり
仕事に忘年会、クリスマスやお正月の準備に大掃除……。頭の中がパンクしそうなほど“やることリスト”がいっぱいで、師走はとにかく忙しいですよね。那須どうぶつ王国(栃木県那須郡那須町)で暮らすライチョウたちも、なんだか忙しない様子……。
今日もなんだか
せっかちなライチョウ
(@nakprstaffより引用)
今日もなんだかせっかちなライチョウ https://t.co/p1Tl5Vo5us pic.twitter.com/GrOeEfLrHD- 那須どうぶつ王国 (@nakprstaff) December 7, 2025
何があったのか分かりませんが、ずーっと忙しなく走り回るライチョウたち。やっぱり、師走だからでしょうか?
それにしても、とっとことっとこ可愛い走り方。トラックでもないのに、2羽がきれいにコーナーを曲がるところがまた、おも可愛い。
この動画を見た人からは、「とことこでワロタ」「このてってけライチョウあまりにも良い」「あんよが可愛過ぎる」「そして足取りとコーナーリングのシンクロ率抜群ですね」「徒競走かと思いました笑」といった声が。みなさん、ほっこりされたようです。
さて、「鳥なのに足がシッカリし過ぎ」「着ぐるみ?人入ってない?」と、がっしりした脚に注目するコメントも目立ちました。実は、彼らの本来の生息地は高山地帯。夏は茶色い羽で覆われていますが、冬は、雪に溶け込むために真っ白に変身するのだとか。そんな過酷な地で生き抜くために、足腰は頑丈にできているし、警戒心も強く、ちょっとした音や気配に敏感に反応。せっかちというよりは、素早く行動できる生き物なんですね。
今日も全国の動物園でトコトコ走り回っているかも? 冬限定の真っ白なライチョウに、ぜひ、会いに行ってみてくださいね。
