【NEXTGEAR クリアシフトケース】 12月17日 発売 価格： NEXTGEAR EG-A7G60 169,800円より NEXTGEAR EG-A7G6T 219,800円より

クリアモード

マウスコンピューターは、ゲーミングPCブランド「NEXTGEAR」より、ゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR クリアシフトケース」を、12月17日からマウスコンピューターダイレクトショップ専用モデルとして販売開始する。

本製品は、NEXTGEARならではの遊び心ある機能として「クリアシフトシステム」を搭載。クリアシフトシステムは、淡いヴェールを纏ったような光の雰囲気を楽しめる「ステルスモード」と、PC内部のデザインを際立たせる「クリアモード」に切り替えて楽しめる。全てのモデルに標準搭載されているRGBファンとの組み合わせで、PCをより鮮やかに彩る。

筐体内部は、内部を効率よく冷却する6つのケースファンと360mmの水冷CPUクーラーを搭載し、素早い冷却でゲームパフォーマンスを支える。さらに、電源ユニットは金属製シュラウドに格納されており、電源からの排熱が筐体内部に流れ込まない構造を採用している。

モデルの一部として、「NEXTGEAR EG-A7G60」は、AMD Ryzen 7 5700X プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5060、16GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載して169,800円より、「NEXTGEAR EG-A7G6T」は、AMD Ryzen 7 7700 プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、16GBメモリ、1TB M.2 SSD を搭載して219,800円より販売される。

また、本製品の発売を記念して、12月17日より、マウスコンピューター ゲーミング公式Xにて、抽選で1名にクリアシフトシステム搭載の新型ゲーミングデスクトップPC「NEXTGEAR EG-A5G60」が当たるキャンペーンが実施される。

ステルスモード

新製品特長

デスクを彩るクリアシフトケース

本製品は、NEXTGEARならではの遊び心ある機能として「クリアシフトシステム」を搭載。ワンタッチで切り替え可能なこのシステムにより、2面ガラスパネルのピラーレス設計とRGBファンとの組み合わせで、PCを鮮やかに彩る。

クリアシフトシステムは、淡いヴェールを纏ったような光の雰囲気を楽しめる「ステルスモード」と、PC内部のデザインを際立たせる「クリアモード」を備え、デスク周りを好みのスタイルに仕上げる。

また、全てのモデルにRGBファンを標準搭載しており、10種類の点灯パターンから好みのライティングを選ぶことが可能。RGBファンとクリアシフトシステムの組み合わせにより、ライフスタイルやゲームシーンに合わせた理想のデスク環境を創り出すことができる。

※ クリアシフトシステムのモードとRGBファンの点灯パターンはケース上面のボタンで変更することができます。

※ RGBファンの 点灯パターンは全10種類です。(Rainbow・7colors Scroll・7colors gradient・Red・Yellow・Green・Aqua・Blue・White・Purple)

求める環境に合わせて選べる性能

CPUは、AMD Ryzenプロセッサを搭載。GPUは、NVIDIA GeForce シリーズとAMD Radeonシリーズが用意されており、求める環境に合わせて選択できる。

優れた冷却性能

サイドに2個、トップに3個、リアに1個、計6個のケースファンが取り付けられており、筐体内部を効率よく冷却する。CPUクーラーは360mmの水冷クーラーを搭載し、素早い冷却でゲームパフォーマンスを支える。電源ユニットは、金属製シュラウドに格納されており、電源からの排熱が筐体内部に流れ込まない構造を採用。

日々の使いやすさを追求したインターフェース

PCをデスクの上やラック、足元などに配置した際もアクセスしやすいように、電源ボタンやUSB端子などのインターフェースは本体上面に配置されている。

メンテナンス性に優れたダストフィルター

筐体の上面と底面にそれぞれ1箇所、ホコリの侵入を防ぐフィルターを装着。上面はマグネット式、底面はスライド式を採用しており、簡単に取り外して清掃することができる。さらに、水洗いが可能なため、常に清潔な状態を保つことが可能だ。

※水洗い後は十分に乾燥させてから装着してください。

NEXTGEARクリアシフトケースの展示・販売

マウスコンピューターダイレクトショップでは、NEXTGEARクリアシフトケースの展示・販売が12月17日店舗開店時より開始される。また、初めてPCを購入する人も安心して来店できるよう、知識豊富なスタッフが製品選びをしっかりサポートしてくれる。

展示・販売開始：12月17日（水）店舗開店時～

展示店舗」全国のマウスコンピューターダイレクトショップ

東北エリア：仙台ダイレクトショップ

関東エリア：秋葉原ダイレクトショップ、新宿ダイレクトショップ、春日部ダイレクトショップ プラス

中部エリア：名古屋ダイレクトショップ

関西エリア：大阪ダイレクトショップ、G-Tune : Garage 大阪店

九州エリア」福岡ダイレクトショップ

□ダイレクトショップホームページ

仕様（注意事項略）

クリアシフトケース「NEXTGEAR EG-A5G60」が当たるプレゼントキャンペーンを実施

本製品の発売を記念して、マウスコンピューターのゲーミング公式Xにて、抽選で1名にクリアシフトケース「NEXTGEAR EGA5G60」があたるキャンペーンが実施される。

実施期間：12月17日（水）11時10分～12月23日（火）23時59分まで

応募方法：マウスコンピューター ゲーミング公式Xのフォロー＆キャンペーン投稿のリポスト

当選方法/当選数：抽選で1名

プレゼント製品：クリアシフトケース 「NEXTGEAR EG-A5G60」（AMD Ryzen 5 7500F /NVIDIA GeForce RTX 5060/16GBメモリ /1TB M.2 SSD）

