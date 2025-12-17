6,000±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë¹âµ¡Ç½Ëí¡£NASA³«È¯ÁÇºà¤Î3DÌµ½ÅÎÏÂÎ¸³¤ò
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¿²¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤Ëí¤òÃµ¤¹¤Î¤Ï¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£ÁÇºà¤ä¹â¤µ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Î¿²¿´ÃÏ¤Þ¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤·¤Å¤é¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤á¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ´¤±ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤¾¡Ä¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿Ëí¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖSUMIMIN¡×¤Ç¤¹¡£ÆâÉô¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤éÁÇºà¡¢ÄÌµ¤À¤Þ¤Ç¸ì¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹©É×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ê¤é´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¹½Â¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤âÍñ¤¬³ä¤ì¤Ê¤¤¡ª40¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç°µÎÏÊ¬»¶
¡ÖSUMIMIN¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÆâÉô¤ò40¸Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥«¥Ã¥È¹½Â¤¡£40¸Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢²Ù½Å¤¬ÆÃÄê¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê°µÎÏÊ¬»¶¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍñ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤Æ¤â³ä¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ·¿¤ä¿²»ÑÀª¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬ËíÁª¤Ó¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖSUMIMIN¡×¤Ï°µÎÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÄÀ¤ß¤³¤à¤Ä¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉËí¤Î¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹½Â¤¡ßÁÇºà¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¿²ÊÖ¤ê¤ò¼Â¸½
²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤Ë¤Ï¡¢¿²ÊÖ¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÎÏ¤òÊ¬»¶¤·¤Æ·Á¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¡ÖSUMIMIN¡×¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ï¡¢¼ó¤ä¸ª¤Ë¿¨¤ì¤ëÉôÊ¬¤ÏÂç¤¤á¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë°ÂÄê¤·¤¿»Ù¤¨¤Ë¡£
°ìÊý¡¢Æ¬Éô¤ËÅö¤¿¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÏºÙ¤«¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿çÌ²Ãæ¤ÎºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¿²ÊÖ¤ê¤ò¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¹½Â¤¤Ë¤è¤ë¿²ÊÖ¤ê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢NASA³«È¯¤Î¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡£
¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤ê¤òÍÞ¤¨¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï°µÎÏ¤ò¹¤¯Ê¬»¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖSUMIMIN¡×¤Ï¹½Â¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÇºà¤ÎÌÌ¤«¤é¤â¿çÌ²Ãæ¤Î¿²ÊÖ¤ê¤ò¼«Á³¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëËí¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÊä½õµ¡Ç½¤¬ËþºÜ¡ª
¹½Â¤ÌÌ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖSUMIMIN¡×¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿çÌ²´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Æ¬´¨ÂÇ®¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿ÄÌµ¤¹¦¡Ö¥¨¥¢¥Û¡¼¥ë¡×¡£¤Û¤«¤Ë¤âËí¤Î¾å²¼¤Ç¥½¥Õ¥ÈÌÌ¤È¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¤¬¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿¿²¿´ÃÏ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëí¤ÎÁÇºà¤Ë¾Ã½ÎÏ¤Î¹â¤¤³èÀÃº¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿²´À¤ä¼¾µ¤¤Ë¤è¤ë¥Ë¥ª¥¤¤ä¥à¥ì¤È¤¤¤Ã¤¿±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÈó¤ÎÂÇ¤Á½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
¡ÖSUMIMIN¡×¤ÏS,M,L¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ü¤·¤¯¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËíÃµ¤·¤ËÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äNASA³«È¯¤Î¾×·âµÛ¼ýÁÇºà¤Ë³èÀÃº¤òÇÛ¹ç¡ª¡¡ÆüËÜ¡ßÂæÏÑ¡¢¶¦Æ±³«È¯¤Î3DÌµ½ÅÎÏËí ÃºÌ²¥¹¥ß¥ß¥ó
