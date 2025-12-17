グッスマ×フロントウイングラボ、新作ゲーム「ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ」の最新情報公開キャラやキャスト情報などが明らかに
グッドスマイルカンパニーとフロントウイングラボは、Windows用ノベルゲーム「ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ」を発表し、最新情報を公開した。
プラモデルを中心にメディアミックス展開を進める「VALKYRIE TUNE」のゲームタイトル名が「ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ」に決定した。本作は、グッドスマイルカンパニー発の美少女プラモデル「ヴァルキリーチューン」の世界観を拡張するビジュアルノベルゲーム。多彩なキャラクターたちと交流しながら、想像を超える物語を体感できる。可愛さ・笑い・癒やしから一転、価値観がひっくり返る“二面性”のあるストーリーが最大の特徴となっている。
本作のSteamストアページも近日の公開予定。また、公式サイトでは、キャラクターやキャスト情報、あらすじの他、サンプルボイスも公開されている。【ストーリー】
――さまざまな“アイ（愛・哀・逢・Ｉ）”が交錯して共鳴する、未来の再起動ストーリー
女性しかいないドーム都市『イニティウム』で、記憶を失った青年レイ（＝あなた）は、コールドスリープから目を覚まします。
なぜか「救世主」と呼ばれるあなたは、記憶を取り戻すために、武装楽器ハーモニックウェポンを操る6人の少女たち＜TUNED＞と、ひとつ屋根の下で暮らし始めることに。
知らない世界に驚愕して戸惑いながらも、少女たちとのゆるやかな時間は少しずつ孤独なあなたの心を暖めていきます。
しかし――言葉に出来ない微かな違和感。
やがて、あなたは"驚愕の秘密”を知ることになります。
主要キャラクター、キャスト情報公開！
レイ（主人公）
「あ、あの、ここがどこなのか教えてください！」
都市管理者アイリーンから「救世主」と告げられた、記憶喪失の青年。
なぜコールドスリープしていたのか、なぜこの世界で目覚めたのか――その理由は不明。ただリサが口ずさんだ“メロディ”だけは、どこか懐かしく響く。世界の秘密に触れたとき、レイは否応なく大きな運命に巻き込まれていく。
リサ＝キャスター/LISA CASTER
CV：礒部花凜
「アタシはリサ、リサ＝キャスター。担当は、雑用全般……」
レイの記憶回復チームの一員で、物語のヒロインのひとり。感情豊かで直情的。
深く考えるよりまず動くタイプで、都市では“変わり者”扱いされている。自分の気持ちに真っすぐで、ネガティブになりがちなレイをしばしば振り回す。
エリカ＝ストラディヴァリ/ERIKA STRADIVARI
CV：大和田仁美
「メシア様の記憶回復のため、どんなことでも対応いたします」
記憶回復チームのリーダーにして、もうひとりのヒロイン。几帳面で責任感が強く、曲がったことが嫌いな優等生タイプ。レイを救世主として丁重に扱い続けるが、心の揺らぎは次第に深まっていく。
アイリス＝ブルックナー/IRIS BRUCKNER
CV：井澤詩織
「私、もっともっとメシア様のために頑張りますね♪ 未来が楽しみです！」
情報処理と技術加工に強い、おしゃべりなオタク気質の少女。レイには気さくに接するが、臆病で“死”を極端に恐れる一面も。自分を“お姉さん”と称しつつ、ドジでよく転ぶ。
マチルダ＝パトリコラ/MATILDA PATRICOLA
CV：松岡美里
「どうぞこちらへ、メシア様！」
記憶回復チームの現場指揮官。規律を重んじ、礼節を欠かさない。常に一線を引く堅物だが、内面は優しく押しに弱い。弱さを見せまいと、いつも背筋を伸ばしている。
ローラ＝クラビア/LAURA CLAVIER
CV：上坂すみれ
「こういう時はヒザマクラってことをするんでしょ♪ローラ、ちゃんと調べたんだよ☆」
無邪気で純真、場を和ませるムードメーカー。ワガママで強情なところもあるが、寂しがり屋で人恋しい。レイとの物理的距離が近いため、レイはいつもドキドキさせられる。
メイス＝アルタス/MEIS ALTUS
CV：遠野ひかる
「メシア様、起床。大きな声を推奨。声帯は健康と判断」
表情変化が乏しく感情が読み取りづらいが、好奇心は旺盛。必要最小限しか話さない合理主義者で、レイの観察を欠かさない。ふいに顔を近づけるなど、距離感に独特の癖がある。
アイリーン＝セルマ/IRENE SELMER
CV：佐藤利奈
「記憶が回復するまで、私たちが用意した施設でお過ごしください」
ドーム都市「イニティウム」の管理者。レイを「救世主」と呼ぶ理由は不明。TUNEDの間では“最強”として恐れられている。彼女が従う“あるルール”によって、レイの運命は大きく変わっていくことになる。
【「ヴァルキリーチューン：機械仕掛けのアイ」スタッフ情報】
エグゼクティブプロデューサー：岩佐 厳太郎（グッドスマイルカンパニー）
プロデューサー・原案・シナリオ: 石原章弘（グッドスマイルカンパニー）
企画：田中ヒロ・石原章弘（グッドスマイルカンパニー）
メインディレクター・演出：molion（フロントウイング）
キャラクターデザイン：今井 翔太（HELL ARTS）
音楽：堀江 昌太（PHYZ）
制作：フロントウイング
製作：グッドスマイルカンパニー
（敬称略）
「VALKYRIE TUNE」コミカライズ化決定！
2026年2月より、ホビージャパンウェブにて「VALKYRIE TUNE」の世界観を拡張するコミカライズの連載が決定した。ホシノ氏が作画を、鶴見長汰朗氏が脚本を担当する学園マンガとなる。
【「VALKYRIE TUNE」学園マンガ】
作画：ホシノ
原案：石原章弘
脚本：鶴見長汰朗
原作：グッドスマイルカンパニー
（敬称略）
公式生放送特番「ヴァルチュン情報局」のアーカイブを公開中！
12月16日に放送された生放送特番「ヴァルチュン情報局」のアーカイブをグッドスマイルカンパニー公式YouTubeチャンネルにて公開中。番組では、エリカ＝ストラディヴァリ役の大和田仁美さんをゲストに招き、ゲームの最新情報やプラモデル情報などが語られている。
□公式生放送特番「ヴァルチュン情報局」アーカイブ配信ページ
