ゆうちょ銀行、スマホ決済サービス「ゆうちょ Pay」2026年12月20日で終了へ - 理由は?
ゆうちょ銀行は12月15日、スマホ決済サービス「ゆうちょ Pay」の提供を2026年12月20日(予定)で終了すると発表した。
ゆうちょ Pay
市場環境の変化や決済サービスの多様化により、サービス開始当初に強みと考えていた「口座即時引き落とし機能」など、銀行が提供するサービスとしての特色を十分に活かせないことや、利用状況を踏まえ、同サービスを終了する。
終了日時は2026年12月20日23時59分を予定している。なお、同日時は決済機能の終了時点であり、ポイントや支払い履歴の確認などその他機能の終了時期については、別途案内するとしている。
○銀行Pay連携の各決済サービスも終了
同時に、「銀行Pay(マルチバンク対応)」によって連携及び提供している各金融機関のスマホ決済サービスについても、サービスを終了する。各サービスの終了予定などの詳細については、各金融機関へ問い合わせるよう呼びかけている。
同時に提供を終了するサービス
提供金融機関
サービス終了に向けたスケジュールなどの詳細は、特設サイトで随時案内される。ゆうちょPayポイントの取り扱いについては、利用者に不利益が生じないよう適切に対応するとしている。
ゆうちょ Pay
