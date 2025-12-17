40・50代が週7で頼りたい「バッグ & シューズ」→【LEPSIM】にあった！

おしゃれに気合いを入れたい日だけでなく、日常の装いももっとセンスよく見せたい。そんなミドル世代におすすめなのが、大人コーデにちょっとしたエッジをきかせる【LEPSIM（レプシィム）】のバッグやシューズです。スパンコールやスタッズがあしらわれたバッグやボリュームシルエットが目を引くブーツなど、デザイン性が光るLEPSIMの小物たちは、一点投入でデイリーコーデの垢抜けを手助けしてくれるはず！

ドレッシーな華やかさを添えるスパンコールバッグ

【LEPSIM】「ミニスパンコールバッグ」各\4,990（税込）

スパンコールに覆われたバッグは、日常の装いに一点投入でおしゃれ度UPを狙える優秀アイテム。きらめくスパンコールがドレッシーな華やかさを演出して、アクセサリー代わりの存在感を放ちます。メタル素材のストラップは、付け方次第で手持ち・肩掛け・斜め掛けへとマルチにアレンジ可能です。

スタッズがエッジをきかせるワンハンドルバッグ

【LEPSIM】「スタッズソフトバッグ」各\3,850（税込・セール価格）

大人コーデにエッジをきかせるスタッズ付きのワンハンドルバッグ。くったりと柔らかさを感じさせる質感とフォルムのおかげで辛口になりすぎず、サッと肩がけするだけで着慣れたカジュアルコーデをモードに格上げしてくれそうです。500mlのペットボトルを収納できるほか、整理に役立つインナーポケットも付いており、毎日使う必需品も妥協せず持ち運べるはず。

モカシンのデザインを取り入れた斬新なサボシューズ

【LEPSIM】「モカシンサボ」\4,892（税込・セール価格）

かかとが開いたサボシューズは、近年おしゃれさんからの熱視線が強まっているトレンドアイテムのひとつ。大胆なボリュームソールが足元に重厚感とひと癖を与えてくれそうなこちらは、サボシューズにモカシンのディテールを組み合わせた斬新なデザインが特徴。アッパーにはモカシンらしいフェイクスエード素材を使用していて、パンツの裾から覗かせるだけでコーデの鮮度UPが期待できます。

冬コートに埋もれない存在感を放つスニーカーブーツ

【LEPSIM】「厚底スニーカーブーツ」\7,990（税込）

スニーカーのようなソールを組み合わせたスニーカーブーツも、大人のコーデを今っぽくアップデートするのに頼れる存在。「厚底ながら軽量」（公式ECサイトより）というソールのおかげで、毎日手に取りやすい楽な履き心地にも期待できます。冬のコートに埋もれず、足元を寂しく見せないインパクトのあるブーツで、より好バランスな着こなしを目指してみて。

writer：かんだちほ