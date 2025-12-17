“出直し選”は玉砕も…「学歴詐称」田久保真紀氏が見据える「タレント転身と国政選挙」

時には“涙ぐみ”…

９人が立候補した静岡・伊東市長選が12月14日投開票され、前市長の田久保真紀氏（55）が落選した。

元市議で国民民主党推薦の杉本憲也氏が１万3522票を得て当選。田久保氏は4131票で３番目の得票だった。

同氏は「東洋大学卒業」が虚偽であることが分かり、大炎上。議会から２度の不信任決議を受け失職したのち、今回の出直し選に臨んでいた、

トレードマークは「紫」。街頭演説では学歴には触れず、メガソーラーの問題や「vs.既得権益」をアピールした。同行取材した全国紙記者によると

「支持者から『頑張ってね』とエールを送られ、涙ぐむこともあった。彼女の“ひとり相撲”のような形で今回の市長選が行われたのに、なぜか“悲劇のヒロイン”のような立ち居振る舞いだった。マスコミに対しては表向き笑顔で対応していたが、目は笑っていなかった」

という。

投開票日の12月14日にもひと悶着あった。当初、開票結果が出たあとに取材対応するとしていたが、日付が変わっても事務所に姿を見せることはなかった。集まった報道陣は40人ほど。地元メディアの幹事社が陣営に確認するも、なしのつぶてで、日付が変わった15日午前１時過ぎにようやく

「今日の取材には応えられない。後日SNSでコメントを出す」

と連絡が入った。その後、田久保氏は午前４時にＸで

「これだけの逆境の中でも私を信じて支えてくれたみなさんの想いに感謝しかありません。今回の選挙戦で繋がったみなさんとの絆はいつまでも私の宝物です」

と敗戦の弁をつづった。

「彼女は『自宅周辺にマスコミが押し寄せたため、取材対応できなかった』とまるで報道陣に非があるような言い方をしていたが、その自宅周辺を選挙事務所として届け出ていたのは田久保氏のほう。寒空の中、現場で待たされた記者はたまったものではない。マスコミに対して単に“憂さ晴らし”したかっただけではないかなんて声も上がりましたよ」（同・全国紙記者）

そもそも学歴詐称といい、周囲を振り回すのが田久保氏だ。

政党が担ぐ最低限のレベルは超えてきた

10月19日投開票の伊東市議選のあとにも、取材対応すると言っておきながら、そそくさと帰ってしまった。

今後については「未定」を強調。同氏は５月の市長選で報道各社に東洋大卒業と虚偽の経歴を提出した公選法違反の疑い、当選後に市の広報誌に東洋大卒業の経歴を記載した虚偽公文書作成及び同行使の疑い、卒業証書とされる文書を議長、副議長にチラ見せしたことでの偽造有印私文書等行使の疑い、市議会百条委員会に卒業証書の提出を拒否した地方自治法違反などで刑事告発されている。選挙が終わったことで、これらの捜査が本格化することになりそうだ。

「ただし、立件されるかどうかは現時点で読めない。市長のイスから引きずり降ろされたことで『すでに社会的制裁を受けている』と解釈することもできる」

とは法曹関係者。仮に無罪放免となれば、再び表舞台に戻ってくることも考えられる。

一連の言動は「タクボる」と揶揄され、「卒業証書19.2秒」は新語・流行語大賞にノミネート。ネット番組やTBS系『サンデー・ジャポン』、フジテレビ系『Mr.サンデー』にも出演し、良くも悪くも知名度だけは急上昇した。

あるテレビ局関係者は取材に対し、

「タレントとして活路を見出す可能性はゼロではない。地方行政を語れるコメンテーターも少ないことから、意外とハマるかもしれません」

と話す。

知名度を生かす、という点では国政選挙に打って出るという情報も駆け巡っている。本サイトが政治評論家の有馬晴海氏に話を聞くと、

「次の衆院選に出馬する可能性は高いのでは。今回、負けることが分かっているなか、あえて立候補したのも、国政選挙をにらんでのことでしょう。出馬しなければ終わりでしたが、逆風のなかで4131票を獲り３位に食い込んだことで、どこかの政党が担ぐ最低限のレベルは超えてきた。『悪名は無名に勝る』といいますし、時間が経てば学歴詐称のことは忘れられていきます。彼女がアピールしてきたメガソーラー建設反対や『vs.既得権益』などは、有権者の賛同を得られやすいですからね」

と指摘する。

次はどんな話題で世間をにぎわすのだろうか――。