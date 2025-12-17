「そりゃ愛想尽かされるわ」正月に「何で誰も来ないの！」怒る義母。孫達が『冷たい対応』をしたワケ

筆者の友人・H子は、夫と2人の子どもと生活しています。H子の悩みは、義母のこと。感情の起伏が激しく、自分勝手な義母が起こす騒ぎに、ほとほと嫌気がさしていました。

義母

私の夫には姉と弟がいて、それぞれ子どもが2人います。

私達夫婦にも2人の子どもがいるので、義両親にとっては6人の孫がいることになります。

私が困っているのは、義母のことです。

義母は夫が小さい頃からかなり奔放かつ自分勝手な人で、義父と喧嘩をして2週間以上家出をしてしまったり、夫達が言うことを聞かないと激昂し、手を挙げることもあったと聞いていました。

私が見るに、義母はそのままの状態。

義父や夫達もあきらめている様子だったのです。

嫌い

義母の感情の激しさは、当然孫達にも向けられました。



学校のテストや受験、部活に至るまで何でも「1番」じゃないと気が済まない義母。



孫達が幼稚園の頃から



「何で（かけっこで）勝てなかったの？」



「テストはすべて90点以上じゃないと！」



「志望校はT高校（地域で1番の進学校）にしなさい！」



など、威圧的な発言が多くありました。

子ども達は義母のことを「怖い」「嫌い」などと言うようになり、義実家にもあまり顔を出さなくなりました。



それは他の孫達も同じで、年に1回、正月に顔を合わせる程度になってしまったのです。