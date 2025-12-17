「ミリオンライブ！」周防桃子・北沢志保とコラボ！環境省 コミックマーケット107出展
環境省が、2025年12月30日(火)・31日(水)に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット107」に出展します。
リチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーンの一環として、人気ゲームコンテンツ「アイドルマスター ミリオンライブ！」とのコラボレーションブースを展開。
環境省 コミックマーケット107「なくそう！リチウムイオン電池の火災！」ブース
開催期間：2025年12月30日(火)・31日(水)
開催場所：東京ビッグサイト 南3ホール(企業ブース2241)
近年頻発しているリチウムイオン電池による火災を防止するため、環境省がコミックマーケット107にて啓発活動を実施。
「アイドルマスター ミリオンライブ！」のアイドルである周防桃子さんと北沢志保さんが「環境省LiBパートナー」として登場し、火災防止の重要性を伝えます。
フォトスポット登場！来場者特典「名刺風カード」
ブースには、オリジナル衣装を着用した周防桃子さんと北沢志保さんの等身大パネルフォトスポットが登場。
環境省LiBパートナーとしての凛とした姿を撮影できます。
ブースへの来場者特典として、名刺風カードを2枚セット（周防桃子1枚・北沢志保1枚）でプレゼント。
ここでしか手に入らない貴重なノベルティです。
※おひとり様1枚まで、なくなり次第終了
4コマ漫画展示＆投票特典「オリジナルステッカー」
周防桃子さんと北沢志保さんが登場するオリジナル4コマ漫画を展示。
漫画を通じてリチウムイオン電池について学べるほか、シール投票に参加した方には特典として「オリジナルステッカー」がプレゼントされます。
また、ブース内では2人のボイス付き4コマ動画も放映予定。
楽しみながらリチウムイオン電池の適切な取り扱いや火災防止について理解を深められる展示内容です。
環境省 コミックマーケット107「なくそう！リチウムイオン電池の火災！」ブースの紹介でした。
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
