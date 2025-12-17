Àî¹ç½Ó°ì¤ËÊ¸½ÕË¤!?¡¡¡Öµ¼Ô¤¬¼«Âð¤Ë¡×¡Ö¥Á¥ã¥¤¥à¤ò²¿ÅÙ¤âÌÄ¤é¤µ¤ì¡×ÆÍÁ³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¿´ÇÛ
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÊ¸½Õ¤Îµ¼Ô¤¬¼«Âð¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆÍÁ³Êó¹ð¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀî¹ç½Ó°ì¡¢ÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤ëµ®½Å¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤Î¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿¡Ê6Ëç¡Ë
¡¡Àî¹ç¤ÏÊ¸¾Ï¤ò²èÁü¤Î·Á¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀè½µ¡¢Ê¸½Õ¤Îµ¼Ô¤¬¼«Âð¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆâÍÆ¤¬»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢»äÀ¸³è¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¼«Âð¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤ ¤½¤Î¾ì¤Ç¾¯¤·ÂÐ±þ¤· ¤ª°ú¤¼è¤êÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¡¢ÍâÆü¤³¤Á¤é¤«¤éÊ¸½Õ¤Ë½Ð¸þ¤¼èºàÂÐ±þÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¼«¤éÊ¸éº½Õ½©¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼èºà¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔËÜ°Õ¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¤Ê¤ª¡¢Á°²ó°ã¤¦»ö¤Ç¼«Âð¤òÄ¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëºÝ¤Ë¡Ø¼«Âð¤ÏÍ£°ì¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤âº¤ÏÇ¤¹¤ë°Ùº£¸å¤Ï¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Á¥ã¥¤¥à¤ò²¿ÅÙ¤âÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼Â³²¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¹µ¤¨¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¸½Õ¤Î¼èºà¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆü¡¢µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ö¼Â¤È°ã¤¦»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÀâÌÀ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤Îµ£Á³¤È¤·¤¿Í¦´º¤Ê¤È¤³¤í¤òÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤¬1ÈÖ¿ÈÂÎ¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Àî¹ç¤µ¤ó¤â¡¢±üÍÍ¤â¡¢¤É¤¦¤«¤ª¿ÈÂÎ¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤«¡©¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Âð¤ËÍè¤ë»ö¤Ø¤Î¹³µÄ¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Àî¹ç½Ó°ì¡Ê¤«¤ï¤¤ ¤·¤å¤ó¤¤¤Á¡Ë
1963Ç¯2·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·³ã¸©½Ð¿È¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´ÆüËÜÃË»ÒÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢1984Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢1988Ç¯¤Î¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¡£1989Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´ÆüËÜÃË»Ò¤Î¼ç¾¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£1990Ç¯3·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤«¤é°úÂà¡£°Ê¹ß¤Ï¥×¥í¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¡¢ÆüËÜ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀî¹ç½Ó°ì¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@shunichi_kawai_1¡Ë
