寒い季節にぴったりの “あつあつメニュー” ！ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」あったかウインターグルメフェア
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」内のレストラン「イーポック」にて「あったかウインターグルメフェア」を開催。
寒い季節にぴったりの “あつあつメニュー”がバラエティ豊かに用意されるほか、ライブキッチンでは「国産牛肉の鉄板焼き」や「にぎり寿司」、「ポルチーニのクリームソース」をはじめとした日替わりパスタが提供されます☆
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」あったかウインターグルメフェア
料金：※ソフトドリンク代込
大人（中学生以上）5,500円(税込)／小学生2,750円(税込)／4歳〜小学生未満1,650円(税込)／3歳以下無料
アルコール飲み放題（2時間制）2,000円(税込)
開催期間：2026年1月5日（月）〜 2月28日（土）
開催時間：17:30 〜 21:30（最終入店 21:00）
メニュー例：国産牛肉の鉄板焼き／にぎり寿司／あったかポトフのシェアフォンデュ／ビーフシチューのパイ包み／鶏肉とカブラのフリカッセ／白身魚と白菜のグラタン／チーズタッカルビ／日替わりパスタ／豚汁／生ハムとほうれん草のシーザーサラダ／えびといかのアラビアータ／蒸し鶏と水菜の焙煎ナッツソース／マドレーヌ／ガトーショコラ／スイートポテトプリン／ショコラロールケーキ／フロマージュフレーズ など
開催店舗：ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内 レストラン「イーポック」
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内のレストラン「イーポック」にて期間限定で開催される、心も体もほっと温まる冬のごちそうが並ぶ「あったかウインターグルメフェア」
期間中、寒い季節にぴったりの “あつあつメニュー”がバラエティ豊かに用意されます。
ライブキッチンには「国産牛肉の鉄板焼き」や「にぎり寿司」、香り豊かな「ポルチーニのクリームソース」をはじめとした日替わりパスタが登場。
鉄板の音や立ち上る香りとともに、できたてならではの美味しさが楽しめます。
また、お好みのソースで味の変化が楽しめる新感覚の「ポトフのシェアフォンデュ」や「ビーフシチューのパイ包み」、「鶏肉とカブラのフリカッセ」など心まで温まる多彩なメニューが勢ぞろい。
さらに、レストラン「イーポック」初登場となる実演デザート「マドレーヌ」もラインナップ。
香ばしいマドレーヌに冷たいアイスを添えた、温×冷の組み合わせが楽しめる一皿です☆
できたてを楽しめるライブキッチンに注目
ライブキッチンでは3種類のできたてメニューを展開。
メインは目の前で鉄板調理する「国産牛肉の鉄板焼き」です。
「ステーキソース」「紅塩」「おろしポン酢」など、お好みで味のバリエーションが楽しめます。
さらにマグロ・えび・ぶりなど6種類の「にぎり寿司」もラインナップ。
日替わりパスタ「ポルチーニのクリームソース」
さらに、香り豊かな「ポルチーニのクリームソース」や魚介の旨みが広がる「ペスカトーレ」など毎日異なる味を楽しめる「日替わりパスタ」も登場します。
ライブキッチンならではの臨場感と、できたての味わいを存分に楽しめるエリアです。
自分だけのアレンジで楽しむ新感覚ポトフ
野菜の旨みをしっかり引き出したポトフをお好みのフレーバーでアレンジできる「シェアフォンデュ」が新たに登場。
「チーズソース」「アイオリソース」「八丁味噌入りデミグラスソース」「トマトガーリックソース」など、数種のソースからお好きな味で楽しむことができます。
そのままポトフとして味わうのはもちろん、ソースにくぐらせて“味変” する楽しさも魅力です。
そのほかにも、サクサクのパイ生地を崩しながら味わう「ビーフシチューのパイ包み」やピリ辛ソースとチーズの組み合わせが食欲をそそる「チーズタッカルビ」
フランスで親しまれている冬の煮込み料理「鶏肉とカブラのフリカッセ」など、この季節にぴったりのあたたかな一品が堪能できます。
冬の夜を彩る限定ウインターカクテルが登場
価格：各800円(税込)
メニュー名：左から）
・ウインタームーン
・ストロベリーミルク
・ホットゆずハニー
・エスプレッソショコラ
冬の夜を彩る、4種のウインターカクテルが登場。
ライチを冬の月に見立てた爽やかな「ウインタームーン」、イチゴが香る「ストロベリーミルク」、ゆず酒とはちみつで体が温まる「ホットゆずハニー」、濃厚な甘さが広がる「エスプレッソショコラ」が用意されます。
冬にぴったりの期間限定カクテルがブッフェメニューとあわせて楽しめます☆
冬ならではのごちそうが集まった、あたたかなひとときが過ごせる期間限定ブッフェ。
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」にて2026年1月5日より開催される「あったかウインターグルメフェア」の紹介でした☆
続きを見る
TM and © 2025 Sesame Workshop
Universal elements and all related indicia TM & © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
CR25-4973
ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 寒い季節にぴったりの “あつあつメニュー” ！ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」あったかウインターグルメフェア appeared first on Dtimes.