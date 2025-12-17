ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」内のレストラン「イーポック」にて「あったかウインターグルメフェア」を開催。

寒い季節にぴったりの “あつあつメニュー”がバラエティ豊かに用意されるほか、ライブキッチンでは「国産牛肉の鉄板焼き」や「にぎり寿司」、「ポルチーニのクリームソース」をはじめとした日替わりパスタが提供されます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」あったかウインターグルメフェア

料金：※ソフトドリンク代込

大人（中学生以上）5,500円(税込)／小学生2,750円(税込)／4歳〜小学生未満1,650円(税込)／3歳以下無料

アルコール飲み放題（2時間制）2,000円(税込)

開催期間：2026年1月5日（月）〜 2月28日（土）

開催時間：17:30 〜 21:30（最終入店 21:00）

メニュー例：国産牛肉の鉄板焼き／にぎり寿司／あったかポトフのシェアフォンデュ／ビーフシチューのパイ包み／鶏肉とカブラのフリカッセ／白身魚と白菜のグラタン／チーズタッカルビ／日替わりパスタ／豚汁／生ハムとほうれん草のシーザーサラダ／えびといかのアラビアータ／蒸し鶏と水菜の焙煎ナッツソース／マドレーヌ／ガトーショコラ／スイートポテトプリン／ショコラロールケーキ／フロマージュフレーズ など

開催店舗：ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内 レストラン「イーポック」

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ内のレストラン「イーポック」にて期間限定で開催される、心も体もほっと温まる冬のごちそうが並ぶ「あったかウインターグルメフェア」

期間中、寒い季節にぴったりの “あつあつメニュー”がバラエティ豊かに用意されます。

ライブキッチンには「国産牛肉の鉄板焼き」や「にぎり寿司」、香り豊かな「ポルチーニのクリームソース」をはじめとした日替わりパスタが登場。

鉄板の音や立ち上る香りとともに、できたてならではの美味しさが楽しめます。

また、お好みのソースで味の変化が楽しめる新感覚の「ポトフのシェアフォンデュ」や「ビーフシチューのパイ包み」、「鶏肉とカブラのフリカッセ」など心まで温まる多彩なメニューが勢ぞろい。

さらに、レストラン「イーポック」初登場となる実演デザート「マドレーヌ」もラインナップ。

香ばしいマドレーヌに冷たいアイスを添えた、温×冷の組み合わせが楽しめる一皿です☆

できたてを楽しめるライブキッチンに注目

ライブキッチンでは3種類のできたてメニューを展開。

メインは目の前で鉄板調理する「国産牛肉の鉄板焼き」です。

「ステーキソース」「紅塩」「おろしポン酢」など、お好みで味のバリエーションが楽しめます。

さらにマグロ・えび・ぶりなど6種類の「にぎり寿司」もラインナップ。

日替わりパスタ「ポルチーニのクリームソース」

さらに、香り豊かな「ポルチーニのクリームソース」や魚介の旨みが広がる「ペスカトーレ」など毎日異なる味を楽しめる「日替わりパスタ」も登場します。

ライブキッチンならではの臨場感と、できたての味わいを存分に楽しめるエリアです。

自分だけのアレンジで楽しむ新感覚ポトフ

野菜の旨みをしっかり引き出したポトフをお好みのフレーバーでアレンジできる「シェアフォンデュ」が新たに登場。

「チーズソース」「アイオリソース」「八丁味噌入りデミグラスソース」「トマトガーリックソース」など、数種のソースからお好きな味で楽しむことができます。

そのままポトフとして味わうのはもちろん、ソースにくぐらせて“味変” する楽しさも魅力です。

そのほかにも、サクサクのパイ生地を崩しながら味わう「ビーフシチューのパイ包み」やピリ辛ソースとチーズの組み合わせが食欲をそそる「チーズタッカルビ」

フランスで親しまれている冬の煮込み料理「鶏肉とカブラのフリカッセ」など、この季節にぴったりのあたたかな一品が堪能できます。

冬の夜を彩る限定ウインターカクテルが登場

価格：各800円(税込)

メニュー名：左から）

・ウインタームーン

・ストロベリーミルク

・ホットゆずハニー

・エスプレッソショコラ

冬の夜を彩る、4種のウインターカクテルが登場。

ライチを冬の月に見立てた爽やかな「ウインタームーン」、イチゴが香る「ストロベリーミルク」、ゆず酒とはちみつで体が温まる「ホットゆずハニー」、濃厚な甘さが広がる「エスプレッソショコラ」が用意されます。

冬にぴったりの期間限定カクテルがブッフェメニューとあわせて楽しめます☆

冬ならではのごちそうが集まった、あたたかなひとときが過ごせる期間限定ブッフェ。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」にて2026年1月5日より開催される「あったかウインターグルメフェア」の紹介でした☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

