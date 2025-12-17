テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が16日放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。食事についての持論を語った。

食事スタイルの話題になり、収録前に立ったまま弁当を食べていた「令和ロマン」の高比良くるまと三谷アナに対し、お笑いタレントの永野は「エサ食ってるように見える」と指摘。自身はゆっくり食事を楽しみたいといい、「俺にとってはワルツ」と例えた。

そして永野は「高級な舞踏会の場所で、みんなでワルツを踊ればいいっていう下品な連中が俺を誘う。でも俺は人だから、くるまとだったら松屋でも楽しめると思う、ワルツを踊れる」と力説。「だけど変なオッサンが、“ワルツ好きなんですよね？高級な舞踏会を用意しております、高いシャンパンもあります、踊れます”、それは下品なんだよ」と熱弁した。

さらに「ほとんどの芸能人って、衣装と会場で踊ってません？」と永野。「僕はそれがないから、家で1人で、ちょっとしたビールと酎ハイ、安いのでもそれでワルツ。高いとこに行ったらワルツだと勘違いして誘って来るやついるけど、全然楽しくない。これみんな言うけど、人で味って変わりません？」と聞くと、三谷アナは「会食のご飯ってこの世で一番まずいですよね」と切り捨てていた。