ORANGE RANGE「ミチシルベ〜a road home〜」が『M-1』PVのテーマ曲に「すべてのチャレンジャーにエールとありがとうを贈りたい」
ORANGE RANGEの代表曲「ミチシルベ〜a road home〜」が、『M-1グランプリ2025』（ABCテレビ・テレビ朝日系 敗者復活 後3：00／決勝 後6：30）のオリジナルPVテーマソングに決定した。大会テーマ「漫才万歳」に込められた“話芸の原点”を象徴する楽曲として、漫才師たちの挑戦を後押しする。
【動画】エモい…！『M-1グランプリ2025』オリジナルPV
同曲は2004年にリリースされたシングルで、今もなお多くの人の背中を押し続ける応援歌。PVでは、漫才に人生を懸ける芸人たちの姿とともに、「自分自身の“道しるべ”を信じる者だけが予想不可能な結果の先にある景色へたどり着ける」というメッセージが描かれている。メンバーは「『ミチシルベ〜a road home〜』をテーマソングに起用していただけて、めちゃくちゃうれしいです。映像も拝見しましたが、お笑い芸人さんの生き様とリンクしていて感動しました。この楽曲は頑張っている人たちへの応援ソングなので、エントリーしたすべてのチャレンジャーにエールとありがとうを贈りたいです。今年はどんなドラマが待っているのか、楽しみしかないです」とコメントしている。
オリジナルPVは、M-1グランプリ公式YouTubeチャンネルや公式SNSなどで配信されている。
今年は、バンド結成24年を迎えたORANGE RANGEにとっても節目の年。今夏には「イケナイ太陽」がリバイバルヒットを記録し、年末の『NHK紅白歌合戦』には19年ぶりに出場するなど、大きな注目を集めている。
最新楽曲「トワノヒカリ」は映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』の主題歌として書き下ろされたバラードで、10月に配信およびCDリリースされた。この楽曲を含む完全生産限定盤には、「イケナイ太陽」令和ver.のMVやメイキング映像なども収録されている。
来年には、ORANGE RANGEは結成25周年を迎える。ジャンルを超えた音楽性と、普遍的なメッセージを持つ楽曲群で支持を広げてきたORANGE RANGEの新たな展開に期待が高まる。
