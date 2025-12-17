広島は１７日、テイラー・ハーン投手（３１）と再契約を結んだと発表した。再契約金５０万ドル（約７７００万円）、年俸７５万ドル（約１億１６００万円）プラス出来高払い。

来日２年目の今季は登板数、セーブ、ホールドで１年目を上回りながら、防御率は１・２９から３・３５に下げていた。２日に自由契約選手として公示された際には、松田オーナー代行が「来季契約に向けた交渉は続けている。今季は思ったような成績ではなかったかもしれないが、力はあると判断している」と、状況を説明していた。

残留が決まった助っ人左腕は、球団を通じて「再びチームの一員として戻り、日本で最高のファンの前でプレーできることにとてもエキサイティングな気持ちです。２０２６年、チームの優勝に貢献できるように自分のベストを尽くします。応援よろしくお願いいたします」と、コメントした。

チームの外国人投手は、今季１勝だったドミンゲスに代わり、新たな先発候補としてメジャー通算２勝、マイナー通算２３勝のターノックを獲得。野手はファビアン、モンテロの残留し、来季２年目となる。