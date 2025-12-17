Hearts2Hearts、初の日本リリースイベント開催！フリーエリアまで埋め尽くす熱気に驚きの声【PHOTO】

Hearts2Heartsが、日本でリリースイベントを開催した。

Hearts2Heartsが、12月15日にダイバーシティ東京 プラザで1stミニアルバム『FOCUS』の発売を記念した、自身初となる日本でのオープンスペースリリースイベントを開催した。

Hearts2Heartsは、東方神起や少女時代、SHINee、NCT、RIIZEらを輩出するSMエンターテインメントから、aespa以来、約5年ぶりにデビューした新人ガールズグループとして注目を集めている。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）

今年2月のデビューの際には、初シングルのタイトル曲『The Chase』で音楽番組1位のトロフィーを手にする快挙を成し遂げ、日本でも11月21日に発売した1stミニアルバム『FOCUS』で、オリコンデイリーアルバムランキング1位を獲得するなど、確実に人気を高めている。そんな中で実現した今回のイベントには、真冬の屋外という状況にもかかわらず、前方の優先エリアはもちろんのこと、後方のフリーエリアまで埋め尽くす多くの「S2U」（ファンダム名）が集まった。

イベント開始前に集まったファンの数に、SNSでは「ハトゥのフリーイベント1万人はいる？」「ハトゥハの人気すさまじい！」など、リアルタイムで驚きの声が次々と投稿されており、高い人気を改めて証明した。

制服風の衣装を着たメンバーがステージに現れると、観客エリアからは大きな歓声が上がった。『STYLE』のステージでイベントがスタートし、軽快なリズムのアップテンポなダンスナンバーで、メンバーは寒さをものともせず笑顔ではつらつとした歌とダンスを披露し、S2Uを喜ばせた。

8人は横一列に並ぶと、「こんにちは、Hearts2Heartsです！」と声を揃えてあいさつし、アルバム『FOCUS』にちなんで、“私たちのこんなところにフォーカスして”というところを交えながら一人ずつ自己紹介をした。「もちもち末っ子イェオンです」、「元気の源エイナです」、「短髪美少女ジウです」など、キュートなポーズを交えながらアピールした。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）ジウ、イアン、ステラ、エイナ

続いて、MCからの質問に応えながらのトークタイムへ。『FOCUS』はどんなコンセプトの曲ですか？という問いに、ジウは「ハウスジャンルの曲で、私たちが初めて挑戦するジャンルの楽曲です。クールでシックな魅力を感じられて、曲全体に繰り返されるピアノリフが本当に中毒性のあるメロディとなっているので、皆さんも聞いてすぐに口ずさめる曲です」と流ちょうな日本語で回答。思わずMCが褒めると、「まだまだです（笑）」と謙遜するという返しまでしていた。

久しぶりの日本でのステージの感想を聞かれたステラは、「久しぶりに日本でステージができて嬉しいです。今日は来てくれてありがとうございます。大好きだよ」と愛嬌たっぷりに日本語でコメント。カルメンは「こうして日本で単独でステージができて、とても感謝していますし、とっても幸せです。そして、S2Uの皆さんにお会いできるので、本当にわくわくしています」と心境を語った。

（写真＝田中聖太郎写真事務所）イェウォン、ユハ、カルメン、ジュウン

「日本で好きな食べ物は？」という質問には、「メロンパン」「焼きそば」「もんじゃ焼き」「たこ焼き」「ラーメン」「すき焼き」「焼き肉」とメンバーが前のめりになる場面も。また、ジウが今回の来日で、メンバー全員で初めてすき焼きを食べたことも明かし、メンバーは口々に「美味しい」「めっちゃ美味しい」と感想も伝えた。

「最近覚えた日本語は？」の質問には、ユハが「私が覚えた日本語は胸キュンです」と胸を押さえながらかわいく回答。さらに、誰から教えてもらったかを問われると、「ジウさん」と言い、「先生です！」とメンバー同士で教え合っていることが伺えるエピソードも。カルメンも「日本語を勉強したいです」と意欲を見せていた。

『STYLE』という曲名にちなんだ「あなただけのスタイルを教えて」という質問には、イアンが咳払いをしながら「こうして喉の調子を整える癖が最近できました」と告白。一方、イェオンが「私は食べ物の本来の味を楽しみたくてゆっくり食べます」と言い、一口で30回は噛むと言うと、すかさずジウが「嘘！（笑）」とツッコミを。「30回は大げさだと思うんですけど、20回ぐらい？」とメンバー同士の普段の姿が垣間見れるようなやり取りも見せた。

「メンバー同士でお願いしたいことは？」には、ジュウンが寒い中来てくれたS2Uのために、メンバー全員で愛嬌を見せることをお願い。今回『FOCUS』というタイトルにちなんで、参加者の動画撮影がOKとなっていたこともあり、S2Uにとっては目にも動画にもメンバーのキュートな姿を残せる最高のひと時となった。

短い時間ではあったものの、S2Uとのひと時を過ごしたメンバーたちは「楽しかったです！」と感想を述べた。今後の活動に関しては、ジウが1月30日・2月1日に行われる『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』への参加を伝えつつ「来年からはもっと日本活動を準備していますので、楽しみに待っていてくださいね」と期待を高める予告もしてくれた。

最後に、「今日、月が綺麗ですね。来てくれてほんとにありがとうございます。これからもたくさん会いたい。大好きだよ」（ユハ）、「寒い中私たちに会いに来てくださってどうもありがとうございます。そして、次のステージも期待していてください。愛してる！」（エイナ）、寒い中来てくださったS2Uの皆さん、本当にありがとうございます。ご飯もしっかり食べてくださいね。S2U大好き！」（ジュウン）などと感想を交えながらあいさつをしたメンバーたちは、再び『FOCUS』を披露。顔の周りにフォーカスするような印象的な振付や、サビでの息の合った動きなど、寒さを感じさせない完璧なパフォーマンスを見せて、ステージをあとにした。

なお、Hearts2Heartsは11月28日に香港で開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で「BEST NEW ARTIST」、「OLIVE YOUNG K-BEAUTY ARTIST」、「FANS’ CHOICE FEMALE TOP 10」を受賞。今後のさらなる活躍にも期待が高まっている。