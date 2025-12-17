SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、1月12日にユニットデビュー！1stミニアルバム『Serenade』発表

SEVENTEENのメインボーカル、ドギョムとスングァンが新ユニットを結成し、来年1月12日に1stミニアルバム『Serenade』をリリースすることが決定した。

ドギョム×スングァンは12月17日0時、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルを通じて、『Serenade』のトレーラー「An Ordinary Love」を公開し、新作に対するグローバルファンの期待感を高めた。

映像には、それぞれ異なる軌道に立つ恋人たちの物語が描かれている。返事のない電話を切ることができないドギョムの姿に続き、同じ空間にいながらも、まるで別の世界にいるかのような彼と恋人の時間が描かれる。

しおれてしまった植物や乾いてしまった果物など、随所に配置されたオブジェは、2人の関係性を象徴している。単調だったドギョムの日常は、偶然の出会いをきっかけに新たな緊張感を帯びていく。

スングァンはアルバイト店員として登場する。客が持参した漫画本を目にし、過ぎ去った恋の場面を思い出す人物として描かれる。ささやかで温かかった記憶に浸るのも束の間、急いで本を手渡そうとした拍子に1冊を落としてしまう。慌てて客を追いかけるスングァンの姿が、「Blue」という漫画のタイトルと交錯し、アルバムのストーリーへの好奇心をかき立てる。

アルバム名『Serenade』は、「夜に歌う愛の歌（セレナーデ）」を意味する。ドギョム×スングァンは、出会いと別れの間にあるすべての過程を、自分たちならではの感性的なストーリーテリングで表現し、冬の情緒あふれる一枚を完成させた。倦怠やすれ違い、新たな始まりまで、ごくありふれた愛の中にある多様な瞬間を描き、誰もが深い共感と感情移入を覚える作品になりそうだ。

ドギョム×スングァンはこれまで、SEVENTEENのグループアルバムをはじめ、個人曲やOSTなどを通じて着実に作品を発表し、卓越した歌唱力を認められてきた。繊細なテクニック、豊かな声量、深みのある表現力、そして異なる魅力を持つ音色が調和した2人のハーモニーは、「K-POP正統派ボーカルデュオ」の復活を告げる存在として大きな期待を集めている。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。