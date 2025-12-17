RM「早くやりたくて気が狂いそう」と事務所にイライラ？BTSがダンス練習後にライブ配信実施！

BTSのメンバーたちが、ついに1つの場所に集まった。

12月16日、BTSの7人はファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」でライブ配信を実施。この日、メンバーたちはダンスの練習を終えたあとにカメラをつけたと明かし、コメントを通じてファンと交流した。

JIMINは「僕たちは練習をしたり、夜に集まっておしゃべりしたりしながら過ごしていた」と近況を伝えた。

続いてRMは、カムバック活動に関してファンに話せない状況へのもどかしさを吐露。「早くやりたくて気が狂いそうだ。今年の年末は本当に嫌だ。とにかく何も言えないから。まだどれくらい進んだかも言えないし。会社はいつ発表するんだ。HYBE、早く発表してほしい」と率直な思いを語った。

この発言にJUNG KOOKは「僕たち、まだ10％も準備できていない」とRMをなだめ、JIMINも「思っていたよりも、この時間が長く感じられて、もどかしくなってしまうところがある」と共感を示した。

（写真＝Weverse）BTS

そしてSUGAは「いつかやるとは言っている。いつやるかまでは言えないじゃないか。近いうちにやるとは言っている」と述べ、所属事務所が活動スケジュールを近く発表する予定であることを示唆した。

メンバーたちは「また後で（ライブ配信に）来る」と伝え、約12分間にわたって行われた配信を締めくくった。

なお、BTSは兵役による空白期間を終え、来年春に完全体でカムバックする予定だ。