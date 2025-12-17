佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



「雨雲の予想」

17日（水）は小雨が降る所があり、昼過ぎにかけて雨脚が強まることもあるでしょう。夕方になると雨雲は離れ、雨がやむ所が多い見込みです。昼過ぎまでは落雷や竜巻などの突風、急な強い雨にご注意ください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は前日よりも高い所が多いでしょう。各地で14℃前後の予想です。





「なのか間予報」木曜日と金曜日は日差しが戻るでしょう。土曜日になると再び天気がぐずつきます。来週月曜日にかけて曇りや雨が続くでしょう。今週末は本降りの雨となりそうです。また、土曜日は最高気温が福岡市で19℃と、季節逆戻りの暖かさになります。一日の中の気温差に加えて、日ごとの変化も大きくなるのでご注意ください。「16日間予報」最新の予想では、24日のクリスマスイブと25日のクリスマスは雨が降る見込みです。また、年末年始は寒気が流れ込みやすく、平地でも雪が降る可能性があります。まだ先の予想なので変わることもありますが、寒さが一段階強くなるのは間違いなさそうです。