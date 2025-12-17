スターバックスの干支カップで新年を♡ゆず香る限定ティーラテ登場

新しい一年の始まりに、心までほっと満たしてくれるスターバックスの期間限定ドリンクが登場します。チルドカップシリーズから発売される「スターバックス®DELIGHTME™ゆずハニーティーラテ」は、はちみつのやさしい甘さと、ふんわり広がるゆずの香りが魅力。さらに2026年の干支「午(うま)」を描いた華やかな限定デザインカップで、新年らしい特別感もプラス。忙しい毎日の中でも、手軽に楽しめる“DELIGHTなひととき”を届けてくれます♡

ゆずとはちみつの癒しラテ

まろやかなミルクに、はちみつの甘さが溶け込むハニーティーラテへ、スターバックスらしいアクセントとしてゆずの香りをプラス。やさしく広がる柑橘の余韻が、冬の寒い季節に心まで温めてくれます。

甘すぎず上品な味わいで、リラックスタイムや気分転換にもぴったりな一杯です。

VERY RUBY CUTのサンドが冬限定に♡苺×ショコラの新作スイーツ

新年を彩る干支デザイン

パッケージには、2026年の干支である午(うま)をモチーフにした華やかなデザインを採用。金色と赤色を基調に、和風柄を散りばめた新年らしい仕上がりです。

側面には手書き風のあたたかなメッセージも添えられ、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのちょっとした贈り物にもおすすめです。

※デザインはイメージです。

おすすめフードペアリング

商品開発担当者おすすめのフードは「ホイップクリーム入りのどら焼き」。あんこのコクとティーの香りが調和し、はちみつとゆずの風味がより一層引き立ちます。

クリーミーなホイップが口当たりをやさしくまとめ、ドリンクとの相性を楽しめる組み合わせです。

スターバックス®DELIGHTME™ゆずハニーティーラテ



価格：230円(税別)

容量：200mlカップ

賞味期限：18日間

発売期日：12月23日(火)

新年に寄り添うDELIGHTな一杯

スターバックス®DELIGHTME™ゆずハニーティーラテは、味わいだけでなく、干支デザインの特別感でも新年の気分を高めてくれる限定ドリンク。

いつもの日常を少し華やかにし、ほっと一息つきたい瞬間に寄り添ってくれます。

外出先でもオフィスでも楽しめるチルドカップで、新しい一年の始まりをやさしい香りと甘さに包まれて迎えてみてはいかがでしょうか♡