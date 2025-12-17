【ブリュッセル＝上杉洋司】人権問題などを扱う国際機関「欧州評議会」は１６日、オランダ・ハーグで開いた会合で、ロシアのウクライナ侵略で生じた損害の補償を目的とした国際的な「請求委員会」の設立に合意した。

関連条約が２５か国・組織で批准された後、ハーグに設置される。

欧州評議会によると、欧州連合（ＥＵ）と３４か国が同日、条約に署名した。国際請求委は、２０２３年に設置された「ウクライナ損害登録機関」が基盤となる。既に、個人や団体から拷問や性暴力、住宅の破壊など８万件以上の被害報告が届いており、それぞれの被害認定や補償金額の算定などを行う。

算定された補償金は参加国による寄付のほか、いずれはロシアによる支払いを充てるべきだとの考えが欧州では根強い。ロシアの凍結資産を充当させる案も出ているが、いずれもロシアの反発は確実で財源確保が課題となる。世界銀行は２月時点で、復興には今後１０年以上で５２４０億ドル（約８１兆円）が必要だとの推計を示している。

会合に参加したウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、記者会見で「ロシアの（侵略）行為の責任を問う日が来ることが重要だ」と訴えた。