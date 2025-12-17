物価高や教育費の高騰を背景に、独立したはずの子どもが親世代を資金源とみなすトラブルが増えています。「孫のため」といわれれば断りづらいのが祖父母心ですが、年金生活者にとって身の丈を超えた援助は、老後破綻への入り口でしかありません。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、佐伯さん夫婦（仮名）の事例とともに、親子間の金銭トラブルを防ぐための“線引き”について解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

「100万円くらい…」平穏だった親子関係が変わった日

佐伯正俊さん（仮名／75歳）は、東京都下の団地で妻と2人暮らしをしています。大学職員として長く勤め、65歳で退職。現在の年金収入は月20万円ほどです。贅沢はできないものの、夫婦2人が節約して暮らすには十分でした。

ある春の日、息子の健一さん（仮名／48歳）が突然訪ねてきました。開口一番、こう切り出したといいます。

「父さん、相談があってさ。来月、悠斗が中学に入るだろ？ うちもいろいろお金がかかってさ……その、入学祝いで100万円、お願いできないかなって」

正俊さんは思わず聞き返しました。

「100万円!? 祝い金って……そんな大金、急にどうしたんだ」

健一さんは悪びれる様子もなく続けます。

「え、祖父母って普通もっと出すもんじゃないの？ 友達の親なんて、孫に大学進学で200万円ポンと出したっていってたし」

その言葉を聞いた瞬間、胸の奥がざわついたといいます。正俊さん夫婦の貯金は1,000万円に届くか届かないか。老後の生活費として、月20万円の年金に加えて、毎月3万円ほど取り崩しているのが現実です。平均寿命まで生きると仮定すれば、決して余裕があるとはいえません。

「悪いけど無理だよ。いまの生活で精一杯なんだ」

そう告げた瞬間、健一さんの表情が変わりました。

「父さんって、ケチだよな。俺たちだって苦しいのに、助けようともしないの？」

妻の靖子さん（仮名）があいだに入り、場を収めようとしたものの、言い争いはさらに激しくなります。そして、全身を震わす正俊さんの口から、長年の親子関係を揺るがすひと言が漏れました。

「……そんなふうにしか俺をみられないなら、もう顔をみせるな」

温厚な人柄で知られていた正俊さんが、怒声をあげたのは初めてでした。



高額な援助が家計を崩す現実と、親世代の孤独

翌日、正俊さんは落ち込んでいました。

「俺は、ただ穏やかに暮らしたかっただけなんだがな……」

靖子さんも、静かに頷くことしかできませんでした。

祝い事のたびにお金を求められる状況は、実は珍しくありません。ここ数年で親世代、子世代双方からの相談事例も増えました。その背景には、物価の高騰があります。公立中学校であっても、制服代や部活用品、教材費はかかってきますし、基本的な生活費も子どもの成長とともに増えていきます。その負担を、親世代が「肩代わりしてくれるはず」と考える子世代も多いようです。

しかし、75歳の正俊さん夫婦が100万円を出せば、老後の生活は一気に不安定になります。生命保険文化センターの調査によると、無職世帯の生活費は月約25.7万円。正俊さんの年金20万円では、毎月5.7万円不足します。貯蓄が尽きたあとの生活を考えると、まとまった出費は命取りになりかねません。

それでも、正俊さんが最も傷ついたのは「お金がないから断った」ことではありません。健一さんの言葉でした。

「父さんはケチだ」「助けようともしないのか」長く家族のために働いてきた自負すら否定されたような感覚が、胸を鋭く刺したといいます。

「俺は、ただ財布としてみられていただけなのか……」

正俊さんがつぶやいたその言葉は、老後世代が抱えやすい孤独そのものです。

家族関係を壊さないために必要な“線引き”と“見える化”

では、同じような状況を防ぐために、親世代はなにができるのでしょうか。筆者がファイナンシャルプランナーとしてできるアドバイスは次のとおりです。

老後資金の現実を数字で共有する

正俊さんは、自分の家計状況を健一さんに伝えていませんでした。年金20万円、毎月3万円の取り崩し……。これを「見える化」して共有していれば、100万円を求める発想そのものが変わっていた可能性があります。

援助できる範囲をあらかじめ宣言しておく

たとえば、

「祝い金は年間3万円まで」

「生活費の援助はしない」

このように線引きを明確にすることで、トラブルは大きく減ります。

親自身の老後を最優先にする姿勢をもつ

親が経済的に困窮すると、最終的に子世代の負担がはね返ります。矛盾するようですが、家族のためにも援助しすぎないことが重要なのです。

後日、健一さんは「言い過ぎた」と謝りに来ました。正俊さんは静かにいいました。

「お前を嫌いになったわけじゃない。ただ、俺たちの生活もある。それをわかってほしいんだ」

家族の会話は、ゆっくりともとに戻りつつあります。祝い事は、本来喜びの象徴です。しかし、そこにお金の問題が絡むと、簡単に関係が壊れてしまいます。

無理をしない援助のかたちを家族で共有すること。それこそが、親子の縁を守るための、なにより確かな方法ではないでしょうか。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー