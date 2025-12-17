放送近づく『豊臣兄弟！』

2026年度のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』。

信長が絶大な信頼を置いた名将。本能寺後123万石となるも、最期には腹を切って取り出したしこりを秀吉へ…演じるのは池田鉄洋さん

1月4日のスタート（※初回15分拡大版 NHK総合 夜8:00〜ほか）を前に、ドラマを彩るキャストが続々と発表されています。

今回は”室町幕府最後の将軍”をご紹介！

【物語】

大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

足利義昭

ーー数奇な運命に翻弄された、室町幕府最後の将軍。足利将軍家の再興を目指し、明智光秀を通じて信長に接近、上洛を持ちかける。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

＜尾上右近さんコメント＞

■出演のオファーを受けたときの率直なお気持ちをお願いします。

義昭公は個性的で魅力に溢れている俳優さん方が演じられてきたお役ですので、自分も自分なりの個性というものを大切にした上でつとめたいと思いました。

■足利義昭を演じるにあたっての意気込みをお願いします。

台本を読ませていただいた時、今までの義昭像に比べると、第一印象としてとても人間味が溢れ、自分の意思で考える力に長け、将軍として政治に対する誠意と意欲に溢れた人物として描かれていると感じたので、光秀や信長、豊臣兄弟との関わりの中で生まれる感情や葛藤を丁寧に演じ、ご覧になる方に共感していただけるような義昭公を演じたいと思いました。

【放送予定】

2026年1月4日（日）スタート ※初回15分拡大版

［総合］ 日曜 夜 8時00分〜8時59分／ （再放送）翌週土曜 後1時05分〜2時04分

［NHK BS］ 日曜 後 6時00分〜6時59分

［BSP4K］ 日曜 後 0時15分〜1時14分／ （再放送）日曜 後6時00分〜6時59分

【作】八津弘幸

【音楽】木村秀彬

【語り】安藤サクラ

【出演】仲野太賀 池松壮亮 他

【時代考証】黒田基樹、柴 裕之

【制作統括】松川博敬、堀内裕介

【プロデューサー】高橋優香子、舟橋哲男、吉岡和彦（展開・プロモーション）、国友 茜（広報）

【演出】渡邊良雄、渡辺哲也、田中 正

