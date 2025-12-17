「ありえない、可愛すぎる」新木優子、32歳誕生日ショット公開「スタイル抜群すぎるし、毎年可愛いドレス」
俳優の新木優子さんは12月16日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告し、美しいソロショットを公開しました。
【写真】新木優子の32歳誕生日ショット
コメントでは「優子ちゃん、お誕生日おめでとうございます ワンピースとってもお似合いです… 素敵な一年になりますように」「可愛いわ！」「優子愛してます」「ほんとーに生まれてきてくれてありがとうございます!!」「スタイル抜群すぎるし、毎年可愛いドレス」「えーー！ありえない、可愛すぎる」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】新木優子の32歳誕生日ショット
「ワンピースとってもお似合いです…」新木さんは「32歳になりました!!」と報告し、9枚の写真を投稿。1〜4枚目は、バースデープレートの前でピンクの花束を抱え、笑顔を見せた姿です。6、7枚目は全身ショットで、おしゃれなデザインの白いワンピースからは、圧巻の美脚があらわになっています。スタイルの良さが際立っており、とても美しいです。
圧巻のスタイルをたびたび披露11月30日には「昨日はベストアーティストありがとうございました!!」とつづり、ロングドレスを着用した姿を公開していた新木さん。こちらもスタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)