俳優の新木優子さんは12月16日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日ショットを公開し、祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：新木優子さん公式Instagramより）

俳優の新木優子さんは12月16日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を迎えたことを報告し、美しいソロショットを公開しました。

「ワンピースとってもお似合いです…」

新木さんは「32歳になりました!!」と報告し、9枚の写真を投稿。1〜4枚目は、バースデープレートの前でピンクの花束を抱え、笑顔を見せた姿です。6、7枚目は全身ショットで、おしゃれなデザインの白いワンピースからは、圧巻の美脚があらわになっています。スタイルの良さが際立っており、とても美しいです。

コメントでは「優子ちゃん、お誕生日おめでとうございます　ワンピースとってもお似合いです…　素敵な一年になりますように」「可愛いわ！」「優子愛してます」「ほんとーに生まれてきてくれてありがとうございます!!」「スタイル抜群すぎるし、毎年可愛いドレス」「えーー！ありえない、可愛すぎる」と、祝福や絶賛の声が寄せられました。

圧巻のスタイルをたびたび披露

11月30日には「昨日はベストアーティストありがとうございました!!」とつづり、ロングドレスを着用した姿を公開していた新木さん。こちらもスタイルの良さが際立っています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)