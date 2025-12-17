Image: Apple Insider

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。 本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★ ロストテクノロジー度：★ 再評価度：★★★★

2021年12月17日、「AppleのAR／VRヘッドセット、PS VRよりずっと軽い？」という記事を載せました。

当時は、Apple Vision Pro発売の3年前。Apple製のVRヘッドセットに期待が高まっていた時期です。4年経った今見ると、重さの予測が外れてしまったのがなんとも残念なところ。

当時は、Apple製VRゴーグルの重さは、約300g〜400gになると予想されていましたが、実際に発売されたApple Vision Proの重量は約600〜650g（M5版は750〜800 g）。Apple Vision Proに対して「重い」と感じる意見も少なくありません。

また、59万9800円〜という非常に高価な価格も、当時としては予想だにしなかったことでしょう。AppleのVRゴーグルは「軽くて普及するデバイス」ではなく、「超ハイエンドデバイス」というガジェットに落ち着きました。果たして「300gのVRヘッドセット」の夢が正夢になる日は来るのでしょうか？

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：AppleのAR／VRヘッドセット、PS VRよりずっと軽い？ 掲載日：2021年12月17日 著者：塚本直樹

装着感が気になる。

Apple（アップル）からの近日の投入が期待されている、ARやVRが楽しめるヘッドセット。こちらについて、本体重量を含む詳細なスペック情報が伝えられていますよ。

個人的にヘッドセットの最大の課題は重量だと思っています。重いヘッドセットって装着してると首が疲れるし、顔に接触する場所に汗をかくしで、すごい疲れるんですよね。そんな経験を何度もしていると、いよいよヘッドセットを使うこと自体が億劫になったり…。

著名アナリストのミンチー・クオ氏によると、Appleが投入する第1段のAR／VRヘッドセットの重量は約300g〜400gほどになるそう。これは、ソニーのPS VRの600gに比べるとかなり軽め。これなら毎日使っても疲れなさそうですね！

さらにクオ氏によると、Appleは第2世代のヘッドセットに取り組んでおり、こちらではさらなる本体の軽量化とデザインの刷新、新しいバッテリーシステム、高速なプロセッサが採用されるそうなの。発売される前からそんなことをいわれたら、第1世代モデルが買いにくくなってしまいますね。

今回の報告によれば、第1世代のヘッドセットは2023年に登場し、第2世代モデルは2024年後半に投入されるとのこと。Mac並に性能が高いとか、高度なセンサーシステムを搭載するなど、楽しみな話が次々と飛び出すアップルのヘッドセット。今から貯金を初めて、初代モデルをぜひとも入手したいものです。

